FAMOSOS

Marcão do Povo denuncia Ludmilla por vídeo: "Ultrapassou o limite de liberdade de expressão"

O apresentador do Primeiro Impacto quer que um vídeo publicado pela cantora no último dia 19 seja retirado do ar

Marcão do Povo, apresentador do 'Primeiro Impacto'Marcão do Povo, apresentador do 'Primeiro Impacto' - Foto: Reprodução

O jornalista Marcão do Povo apresentou uma notícia-crime na Polícia Civil em Barueri, da Grande São Paulo, solicitando uma representação contra a cantora Ludmilla.

O apresentador do Primeiro Impacto quer que um vídeo publicado pela cantora no último dia 19 seja retirado do ar. Na postagem, Ludmilla diz que Marcão não foi condenado por racismo.

A polêmica iniciou em 2017, quando o apresentador usou o termo "pobre macaca" para se referir à funkeira, que foi à Justiça. Após Marcão do Povo dizer que foi inocentado das acusações, Ludmilla publicou o vídeo em questão.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Ele não foi inocentado, gente. Na verdade, ele usou uma manobra para se livrar das consequências. A Justiça reconhece o racismo que ele cometeu contra mim. Mas ele não vai pagar nada por isso. É uma manobra processual absurda, que eu estou indignada", disse.

 

 

A polícia já abriu inquérito para investigar os pedidos feitos pelo âncora do Primeiro Impacto. Segundo Marcão, Ludmilla ultrapassou o limite de liberdade de expressão. O apresentador reforça que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) o inocentou da acusação da cantora, em decisão de dezembro de 2024, que foi mantida após recurso neste ano.

Na notícia-crime, Marcão diz que o vídeo de Ludmilla é mentiroso e questiona uma decisão soberana do STJ. "Tais expressões não admitem ambiguidade semântica e afastam qualquer tentativa de enquadramento como crítica genérica, configurando imputação objetiva de conduta criminosa", diz o documento.

"Mesmo ciente do histórico processual, até porque afirma expressamente que houve manobra processual, a representada (Ludmilla) opta por desqualificar a decisão judicial absolutória, imputando ao Judiciário uma suposta fraude e, ao ofendido, a prática de crime", conclui Marcão.

Os advogados de ambos ainda não se manifestaram.

Resumo do caso
Em 2017, Marcão do Povo apresentava o Balanço Geral DF, da Record. No quadro Hora da Venenosa, sobre fofocas da vida de famosos, repercutiram a notícia de um suposto incômodo da cantora para tirar fotos com fãs. Ao criticar Ludmilla ele usou o termo "pobre macaca".

A Record TV, à época, repudiou as falas e demitiu o apresentador Na semana seguinte, ele foi contratado pelo SBT, onde apresenta até hoje o programa Primeiro Impacto.

