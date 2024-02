A- A+

famosos "Marcas do Carnaval: Ivete internada, Léo Santana com 10 kg a menos e Sabrina ferida Cantora precisou cancelar apresentação, nesta semana, para tratar pneumonia em hospital na capital baiana

O Carnaval já acabou, mas as marcas da festa seguem inscritas no corpo de quem pulou a folia (e trabalhou durante a farra). Nomes como os cantores Ivete Sangalo Léo Santana e a apresentadora Sabrina Sato — que é rainha de bateria das escolas de samba Vila Isabel (no Rio de Janeiro) e Gaviões da Fiel (em São Paulo) — usaram as redes sociais, nesta semana, para mostrar os efeitos da maratona exaustiva em meio a trios elétricos, desfiles e blocos.

Sabrina Sato diz que, nesta semana, vive apenas com "o que sobrou de mim", nas palavras dela. A apresentadora revelou que está tratando lesões espalhadas pelo corpo, além de feridas adquiridas em decorrência do atrito de sua pele com as fantasias usadas nos desfiles das escolas de samba.

Vale lembrar que, no último sábado (17), ela realizou uma maratona exaustiva para cumprir o Desfile das Campeãs, na mesmíssima noite, nas capitais paulista e fluminense.

"Eu não estou conseguindo andar. Sabe onde estou com dor? Na bunda. Uma dor terrível que não consigo sentar, vocês não fazem ideia", relatou Sabrina Sato, por meio de um vídeo publicado no Instagram. A apresentadora ressaltou que se submeteu a sessões de massagem para aliviar as dores.

Para os desfiles de carnaval deste ano, Sabrina utilizou fantasias com indumentárias que, somadas, pesam mais de 60 quilos. Para piorar, os looks ainda eram cheios de pedrarias que, com o movimento do samba, provocaram atritos que acabaram resultando os tais machucados.

Para Ivete Sangalo, os reveses foram mais complicados. A cantora baiana — que está internada desde a última quinta-feira (22), para tratar uma pneumonia — afirma que começou a se sentir mal depois de encerrar a maratona de apresentações de carnaval em Salvador (BA). O primeiro sintoma que ela sentiu foi uma tosse repetitiva e persistente.

"Antes de qualquer preocupação, já quero dizer que estou bem", ressaltou. "Assim como grande parte das pessoas, peguei uma virose. Na terça feira (20), não me sentia confortável com uma tosse chata e muito repetitiva. A partir de aconselhamento médico, vim ao hospital e então veio a internação. Diagnóstico: pneumonia. Estou assistida e já me sentindo melhor", detalhou, em publicação no Instagram.

Léo Santana, que passou mais de 30 horas em cima de trios elétricos durante o carnaval, também está com o corpo baqueado. O cantor conta que dormiu cerca de 3 horas por noite ao longo da folia e perdeu, veja só, 10 quilos ao fim da maratona momesca.

Nesta semana, ele retomou os treinos aeróbicos e musculares, com o acompanhamento de um personal trainer.

O cantor diz que não tem desgrudado da garrafa d'água de 1,2 litro. "Eu levo para todo lugar. Tive que aprender, antes era horrível com isso. Hoje tento bater a meta de 4 litros por dia", contou, numa entrevista recente.

