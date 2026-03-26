A- A+

ARTES VISUAIS Artista pernambucana Marcela Dias ganha exposição individual em galeria de São Paulo "Umbo" chega à galeria Claraboia neste sábado (28) e segue em cartaz até 2 de maio

A artista visual pernambucana Marcela Dias inaugura, neste sábado (28), uma exposição individual em São Paulo. “Umbo”, que fica em cartaz até 2 de maio, é fruto de parceria entre a galeria pernambucana Marco Zero e a paulista Claraboia.

Com texto crítico assinado por Ariana Nuala, a mostra reúne 22 obras inéditas, produzidas entre 2025 e 2026. É um mergulho nas investigações pictóricas de uma artista cuja prática investiga a pintura como processo contínuo.



O título da exposição remete à ideia de um movimento não linear. Umbo é um termo latino que significa saliência, originário da parte central protuberante de escudos romanos e que passou a ser usado também na biologia, para designar, por exemplo, partes de cogumelos e de conchas de moluscos.

Marcela guarda em suas pinturas elementos ocultos, que não se apresentam de imediato, como se estivessem em um contínuo processo de recriação e expansão. Campos cromáticos rarefeitos se expandem pela superfície da tela, revelando vestígios de camadas anteriores.

Serviço:

Exposição “Umbo”, de Marcela Dias

Quando: deste sábado (28) até 2 de maio

Visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 11h às 15h

Onde: Claraboia – Al. Gabriel Monteiro da Silva, 2906 Jardim América, São Paulo

Entrada gratuita



*Com informações da assessoria de imprensa.

Veja também