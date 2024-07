A- A+

Famosos De Marcello Antony a Mara Maravilha: veja famosos que viraram corretores de imóveis Lista conta com galãs famosos em novelas que começaram a ganhar a vida no ramo imobiliário

Muito se comentou sobre a mudança na vida de Marcello Antony, após ele ter deixado a atuação para começar a ganhar a vida como corretor de imóveis semanas atrás.



Mas não é só o artista quem optou pelos novos ares na apresentação de casas para possíveis compradores. Além dele, o ex-BBB Diego Wantowsky ganhou fama nesta semana com os vídeos que vem publicando nas redes sociais, mostrando um pouco das residências que vende.

Nas redes sociais, o ex-BBB de 35 anos, que esteve no reality show da TV Globo em 2019, divulga diversos imóveis de luxo com os quais trabalha na região de Balneário Camboiú, no litoral do estado de Santa Catarina. Ele ainda faz vídeos falando sobre o trabalho usando como referência vídeos a casa do… Big Brother Brasil.





Veja outros famosos que começaram a trabalhar como corretores de imóveis:

Marcello Antony

No início do mês passado, junho, o ator anunciou nas redes sociais que agora trabalha como consultor de imóveis de luxo. Na biografia do Instagram do artista já consta o contato profissional como corretor.

Marcello Antony começou a trabalhar como consultor de imóveis de luxo



“É com grande entusiasmo que anuncio a minha nova jornada como consultor de imóveis de luxo (…) Eu quero proporcionar a vocês a experiência excepcional na busca do seu imóvel perfeito", afirmou ele, que vive em Portugal. Na TV, o artista havia atuado em novelas como “Passione” e “Amor à vida”.

Jônatas Faro



Jônatas Faro



O ator, que atualmente pode ser visto por meio da reprise da novela “Cheias de charme”, no Vale a Pena Ver de Novo, na TV Globo, também começou a atuar no ramo imobiliário. De acordo com o jornal Extra, o professional tem atuação concentrada na região de Niterói e Maricá. A última produção da qual ele havia particiado era “Jesus”, na Record, emissora em que atuou também em “Apocalipse”.

Mylla Christie

A modelo e atriz Mylla Christie, conhecida por integrar o elenco de novelas como “Meu bem, meu mal”, “Quem é você?” e “Senhora do destino”, também deu uma guinada na carreira ao se lançar no mercado imobiliário.

Mylla Christie posa de maiô, aos 52 anos





Ela é especialista em compra e venda de imobiliários de luxo no Brasil e no exterior — em lugares como Dubai, Lisboa, Jericoacoara, Trancoso, São Paulo, entre outros. Há alguns anos, a artista, de 52 anos, e o marido, o investidor Tutu Sartori, se dedicam à compra de casas e apartamentos, onde realizam reformas para, então, revendê-los. A artista publica imagens do trabalho por meio das redes sociais constantemente.

Roberto Bataglin

Presente no elenco de novelas como “A próxima vítima”, “Lua cheia de amor” e “Vira-lata”, o ator também tem se dedicado à venda de imóveis.

Galã da novela 'A próxima vítima', Roberto Bataglin tem se dedicado à venda de imóveis



“Trabalho na corretagem com meus imóveis, construindo, vendendo, alugando... Reformo, construo do zero. Agora mesmo estou reformando uma cobertura no Recreio. Dou um ‘upgrade’ no imóvel para vender ou alugar depois. Gosto de mexer com construção. Meu avô, pai do meu pai, era do meio”, afirmou ele em entrevista ao podcast Papagaio Falante.

Victor Pecoraro

O ator Victor Pecoraro agora trabalha como corretor de imóveis no Rio





O ator, que esteve presente em novelas como “Chocolate com pimenta” e “Aquele Beijo”, na TV Globo, e bíblicas na Record, também tem ganhado a vida como corretor de imóveis luxuosos no Rio de Janeiro. Ele publicou nas últimas semanas um vídeo em que mostra uma mansão na Barra da Tijuca. “Venha conhecer essa maravilha que eu mesmo vou lhe atender”, ele escreve na legenda da publicação em que aparece em aparece em frente ao local.

Mara Maravilha

A apresentadora do Programa da Maravilha, na Rede Gospel, e cantora já tem até história na profissão como corretora de imóveis e ela conta até com registro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci).



Há um bom tempo no ramo, ela já até criou uma empresa dedicada aos negócios, com mais de uma década de existência. "Sou ótima corretora de imóveis, tenho até Creci", disse ela, em uma entrevista concedida em 2019, ao discorrer sobre o que avaliou à época como um “talento escondido”.

