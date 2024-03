A- A+

HUMORISTA Marcelo Adnet faz piada com ida de Bolsonaro à embaixada da Hungria: ''Preciso de asilo'' Em fevereiro, quatro dias depois de ter seu passaporte confiscado pela Polícia Federal, ex-presidente esteve no local durante dois dias

Uma piada do humorista Marcelo Adnet sobre Jair Bolsonaro — o ex-presidente é investigado pela Polícia Federal depois de passar dois dias na Embaixada da Hungria no Brasil, em Brasília — viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (25). O comediante publicou, por meio das redes sociais, um print de uma conversa com a frase "preciso de asilo" traduzida no Google Tradutor e gravou um áudio, imitando a voz de Bolsonaro: "Como fala isso em 'hungarês'?", questionou.

Em fevereiro deste ano, quatro dias depois de ter seu passaporte confiscado pela Polícia Federal e ver dois de seus ex-assessores presos sob acusações de terem planejado um golpe depois que ele perdeu as eleições presidenciais de 2022, Bolsonaro esteve na Embaixada da Hungria no Brasil, por dois dias, como mostram imagens da câmera de segurança da embaixada obtidas pelo The New York Times.

Segundo o jornal americano, o ex-presidente ficou na embaixada durante os dois dias seguintes, acompanhado por dois seguranças e na companhia do embaixador húngaro e de membros da equipe diplomática. Bolsonaro, alvo de diversas investigações criminais, não poderia ser preso numa embaixada estrangeira, porque o local está legalmente fora do alcance das autoridades nacionais.

Ainda de acordo com New York Times, a estadia na embaixada sugere que o ex-presidente estava tentando se valer de sua amizade com o primeiro-ministro Viktor Orban, da Hungria, numa possível tentativa de escapar da justiça enquanto enfrenta investigações criminais no seu país.

Segundo investigadores, é prematuro dizer neste momento que Bolsonaro estava tentando escapar da Justiça brasileira, mas é preciso esclarecer a motivação de ele ter permanecido na embaixada de 12 a 14 de fevereiro, além de confirmar a veracidade das informações.

