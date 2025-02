Marcelo D2 é condenado a indenizar Doria por posts em que critica ex-governador: "Assassino"

A- A+

O cantor Marcelo D2 foi condenado a indenizar o ex-governador de São Paulo Joao Doria, após post nas redes sociais em que chamava o ex-gestor público de assassino. De acordo com a decisão da 1ª câmara de Direito Privado do TJ/SP, o artista, além de pagar R$ 10 mil, terá que apagar as postagens.

— A justiça foi feita. Mesmo que tarde, ela pune quem merece — afirmou Doria, após a sentença.





O post alvo do processo é de 2019, quando o cantor comentou uma operação policial realizada pela Polícia Militar na comunidade de Paraisópolis, comunidade da zona sul de São Paulo, onde nove jovens morreram.

"Esses foram os que morreram... O Mandante foi o Doria. Agora precisamos saber quem foram os que mataram", escreveu Marcelo D2 em sua conta no X (antigo Twitter), à época. O cantor ainda comentou a nota divulgada pelo então governador lamentando as mortes na operação: "Lamenta nada, assassino."

O desembargador Alberto Gosson, responsável pelo caso, destacou a influência de Marcelo D2 nas redes sociais para justificar a decisão pela punição.

"Ainda que de modo geral as pessoas e o público tenham ideias previamente assentadas sobre assuntos dessa natureza, não se pode deixar de levar na devida consideração que o requerido é pessoa pública influenciadora de opiniões com amplo acesso às redes sociais em que mantém significativo público que o acompanha, notadamente jovens e que evidentemente podem se ver orientados e até incitados diante das acusações por ele desferidas seja contra autoridades seja contra pessoas em geral ou desafetos", pontuou o magistrado.

Veja também