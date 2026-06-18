Marcelo D2 e Maestro Forró comandam a agenda cultural do fim de semana no Recife e RMR
Programação reúne shows, teatro, exposições e estreias no cinema para todos os públicos
A agenda cultural do Recife e da Região Metropolitana chega recheada de atrações para quem quer aproveitar o fim de semana. Entre os destaques estão a apresentação gratuita do Maestro Forró, na quinta-feira (18), no rooftop do Shopping Tacaruna, e o show de Marcelo D2, na sexta-feira (19), no Festival Ginga Recife, no Mirante do Paço. O clima junino também toma conta do Shopping Recife, que segue com programação especial até o dia 24 de junho. Neste fim de semana, o palco recebe Anastácia, na sexta (19), Fim de Feira, no sábado (20), e Natascha Falcão, no domingo (21), sempre com acesso gratuito.
Para quem prefere arte e cultura, a exposição "Tereza Costa Rêgo Sem Concessões" entra em sua última semana de visitação na Caixa Cultural Recife, reunindo um panorama da trajetória de uma das maiores artistas plásticas pernambucanas. A programação ainda inclui peças de teatro, exposições, festas juninas e estreias nos cinemas. Confira a agenda completa e escolha a melhor opção para curtir o fim de semana. Simbora!
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SHOWS E EVENTOS
"Festival Caixa ano cultural Brasil-China", com Khrystal e Xinlu Chen
Quando: quinta (18), às 19h30
Onde: Caixa Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Entrada gratuita mediante retirada de ingressos 1h antes do início do show
Informações: @caixaculturalrecife
"São João no Tacaruna", com Maestro Forró
Quando: quinta (18), às 19h
Onde: Rooftop Shopping Tacaruna - Av. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife
Entrada gratuita
Informações: @shoppingtacaruna
“Arraiá É Só Querer”, com Almir Rouche
Quando: sexta (19), a partir das 17h
Onde: Mansão da Matuta – Rua do Bonfim, 82, Carmo, Olinda
Ingressos: R$ 88 via Sympla
Informações: (81) 99863-3193
"Festival Ginga Recife, com Marcelo D2"
Quando: sexta (19), a partir das 19h30
Onde: Mirante do Paço - Travessa do Amorim, 75, s/n, Bairro do Recife, Recife
Ingressos: a partir de R$ 120 via Sympla
Informações: @mirantedopaco
"Ricardo Pessoa com a Orquestra de Frevo"
Quando: sexta (19), a partir das 17h
Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Misericórdia, 106 Carmo, Olinda
Ingressos: a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @almaartecafe
"Sextou do 100%", com Chama do Brega
Quando: sexta (19), a partir das 18h
Onde: 100% Brasil Lounge - Rua Sete de Setembro, 307, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla
Informações: @100porcentobrasiloficial
"Festa dos Santos Juninos", com Juba e convidados
Quando: sábado (20), a partir das 17h
Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda
Ingressos: a partir de R$ 40 via Sympla e no local
Informações: @casaestacaodaluz
Rei da Espiga, com DJs
Quando: sábado (20), a partir das 22h
Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife
Ingressos: a partir de R$ 14 via Sympla e no local
Informações: @clubmetropole
Pink Floyd Tribute, com a banda SORS
Quando: sábado (20), a partir das 23h45
Onde: Bardok Long Beer - Rua Antônio Carneiro, 122, 1⁰ Andar, Jiquiá, Recife
Ingressos: a partir de R$ 14 via Sympla e no local
Informações: @bardoklongbeer
“Bailinho Brasilidades Viva São João”
Quando: domingo (21), das 13h àS 20h
Onde: Museu Cais do Sertão (Armazém 10) – Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife, Recife
Acesso gratuito
Informações: @brasilidadesfeiracriativa
Desfile junino da “Troça Mestre Forró”
Quando: domingo (21), com concentração às 16h e saída às 17h30
Onde: Sede do Cariri Olindense – Rua Cândida Luísa, s/n, Guadalupe, Olinda
Acesso gratuito
Informações: @tcmmestreforro
22º Concurso de Quadrilhas Infantojuvenis
Quando: sábado (20), a partir das 15h50; domingo (21), às 15h10
Onde: Sítio da Trindade – Estrada do Arraial, s/n, Casa Amarela, Recife
Acesso gratuito
Informações: @saojoaodorecife
São João 2026 do Shopping Recife
Quando: até 24 de junho
Onde: Shopping Recife (Praça de Eventos) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem, Recife
Acesso gratuito
Atrações deste fim de semana: sexta (19), às 16h45 - Anastácia; sábado (20), às 17h - Fim de Feira; domingo (21), às 17h - Natascha Falcão
informações: @shoppingrecife
Polo Sítio da Trindade
Quando: de quinta (18) à domingo (21)
Onde: Sítio da Trindade – Estrada do Arraial, s/n, Casa Amarela, Recife
Acesso gratuito
Informações: @saojoaodorecife
Atrações: Quinta (18) – Palco principal
19h30 - Banda Sinfônica do Recife com participações de Anastácia e Juliana Linhares
22h - Santanna O Cantador
Sexta (19) – Palco principal
18h - Ciranda Dengosa
19h50 - Caju e Castanha
21h30 - Pausa para jogo do Brasil
23h30 - Geraldo Azevedo
1h - Forró do Muído
- Sala de Reboco
18h - Zelyto Madeira
19h - Anchieta Dali
20h20 - Forró Sensação
21h30 - Pausa para jogo do Brasil
23h30 - Cydia Lima
1h - Rodrigo Raposo
Sábado (20) – Palco Principal
18h - Boi Faceiro
19h30 - Bia Marinho
21h - Anastácia
22h30 - Fim de Feira
- Sala de Reboco
21h30 - Vinil Gonzagueira
23h - Joãozinho de Exu
0h30 - Israel Filho
Domingo (21) – Palco Principal
17h - Grupo Mazuca da Quixaba
18h20 - Rogério Rangel
19h50 - Banda de Pau e Corda
21h20 - Novinho da Paraíba
22h50 - Geraldinho Lins
- Sala de Reboco
22h30 - João Lacerda
TEATRO
"I Festival de Teatro Cego"
Quando: de sexta (19) a domingo (21)
Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife - Recife-PE
Horários: sexta (19), às 17h e às 19h duas sessões de "Clarear"
sábado (20), às 17h e às 20h duas sessões de "Acorda, Amor!"
domingo (21), às 16h e às 19h duas sessões de "O Grande Viúvo"
Entrada gratuita - com distribuição dos ingressos uma hora antes de cada sessão
Informações: (81) 3355-3321
"O Lago dos Cisnes", Jucélio Nóbrega Ballet Studio
Quando: sábado (20), às 19h
Onde: Teatro de Santa Isabel Praça da República, s/n, Bairro do Recife, Recife
Ingressos: a partir de R$ 40 via Guichê Web
Informações: @teatrodesantaisabel
EXPOSIÇÃO
"Dura Naturalia"
Quando: até 19 de junho
Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem, Recife
Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 17h
Entrada gratuita
Informações: @galeriamarcozero
"Tereza Costa Rêgo - Sem Concessões"
Quando: até 21 de junho
Onde: Caixa Cultural Recife Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife
Visitação: terça a sexta, das 10h às 20h; sábado, das 10h às 19h30; domingo, das 10h às 18h
Entrada gratuita
Informações: @caixaculturalrecife
"Açúcar: Sabores, Cheiros e Memórias"
Quando: até 30 de junho, das 9h às 22h
Onde: Plaza Shopping (Piso L4) Rua Dr. João Santos Filho, 255, Casa Forte, Recife
Entrada gratuita
Informações: @plazacasaforte
"Dura Naturalia"
Quando: até 19 de junho
Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem, Recife
Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 17h
Entrada gratuita
Informações: @galeriamarcozero
"Fake-Persona", de Jeanine Toledo
Quando: até 10 de julho
Onde: Cecí Galeria (1º andar, sala 7) Rua do Futuro, 858, Graças, Recife
Visitação: de segunda a sexta, das 15h às 18h
Entrada gratuita
Instagram: @ceci_galeria
"Chaves: A Exposição"
Quando: até 2 de agosto
Onde: RioMar Recife (Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife
Visitação: terça a sexta, das 12h às 21h; sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, das 12h às 21h
Ingressos: a partir de R$ 20, à venda no site expochaves.com.br, no app RioMar Recife e na bilheteria do local
Informações: @expo.chaves, @riomar_recife
"Vereda Interior", do artista visual Gustavo Pimentel
Quando: até 16 de agosto
Onde: Torre malakoff - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife, Recife
Visitação: terça a sexta das 10h às 17h, sábados e domingos das 14h às 18h
Entrada gratuita
Informações: @torremalakoff
CINEMA
"Toy Story 5"
Woody, Buzz Lightyear, Jessie e toda a turma veem sua missão de promover a brincadeira ameaçada quando encontram Lilypad, um tablet que chega com ideias disruptivas sobre o que é melhor para Bonnie. Será que a hora da brincadeira continuará a mesma?
Direção: Andrew Stanton, Kenna Harris
"Trago O Seu Amor"
"Trago Seu Amor" acompanha Mia (Giovanna Grigio), uma jovem bruxa egocêntrica que lucra com seu inusitado poder: quem a beija se apaixona pela última pessoa que amou. Claro que nem sempre a mágica dá certo e quando isso acontece, a pessoa se apaixona pela própria Mia, deixando-a com uma horda de fãs que ela e seu fiel parceiro Ariel (Diego Martins) chamam de "Miados". Em uma de suas rondas de trabalho, Mia se depara com Yuri (João Manoel), desiludido após o término com René (Jê Soares). O feitiço vira contra a feiticeira quando Mia, ao convencê-lo a contratar seus serviços para recuperar seu romance, acaba ela mesma se apaixonando por René.
Direção: Claudia Castro
"Quinze Dias"
Os planos de férias de um adolescente inseguro são furados por uma visita inesperada: seu vizinho e crush da escola que passará duas semanas dormindo na sua casa. Os dias que prometiam paz, tranquilidade e maratonas épicas de séries acabam trazendo um turbilhão de sentimentos e questões mal resolvidas.
Direção: Daniel Lieff
"Eu E Você na Toscana"
Depois de perder o emprego e o apartamento no mesmo dia, Anna (Halle Bailey) toma a decisão mais impulsiva da sua vida: se instalar na vila de um homem que mal conhece, no coração da Toscana. Quando a mãe dele aparece na porta, Anna entra em pânico e inventa que é sua noiva. O plano começa a desmoronar quando Michael (Regé-Jean Page), o primo charmoso, chega para o fim de semana e Anna percebe que sustentar a mentira pode ser bem mais complicado do que ela esperava.
Direção: Kat Coiro