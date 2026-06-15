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Música e Futebol Marcelo D2 é uma das atrações do Festival Ginga, nesta sexta (19), com transmissão da Copa Segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo será exibido no Mirante do Paço, no Recife, com programação de shows

O Mirante do Paço, no Bairro do Recife, promove mais uma transmissão com programação de shows para os torcedores acompanharem a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, nesta sexta (19), no duelo da canarinho contra o Haiti, pela segunda rodada da competição.



A principal atração da noite será o rapper Marcelo D2, uque fecha a programação da noite, que ainda conta com Maraca Band, Vilx, Mau Lopes e Infavermelho. Os últimos ingressos seguem à venda na plataforma Sympla.

Sobre o Festival Ginga

O evento vai além da transmissão dos jogos, oferecendo estrutura coberta e climatizada, áreas de convivência, ativações interativas, espaços instagramáveis, opções gastronômicas e uma programação artística que transforma cada partida do Brasil em um grande festival.



A estreia no Recife foi marcada por casa cheia, ingressos esgotados e milhares de pessoas reunidas em uma atmosfera de celebração, consolidando o evento como um dos destaques do calendário da cidade durante o Mundial.

Com presença nacional e internacional, o Festival Ginga acontece simultaneamente em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Natal e São Luís, além de uma edição internacional em Miami. A expectativa para esta sexta-feira é de mais uma noite de grande público no Recife, impulsionada pela força da Seleção Brasileira e pelo show de Marcelo D2.



SERVIÇO:

Festival Ginga no Mirante do Paço

Quando: Sexta-feira (19), a partir das 16h.

Onde: Mirante do Paço - Travessa do Amorim, 75 - 4º andarBairro do Recife

Ingressos na plataforma Sympla.

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