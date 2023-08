Marcelo D2 lança o curta-metragem "IBORU - O Filme"; assista

A- A+

Ao lançar o álbum “IBORU”, em junho deste ano, Marcelo D2 trouxe, mais uma vez, o fértil encontro entre o rap e o samba, “só que agora no terreiro do samba, onde o bicho pega”, ressalta. O trabalho agora se desdobra em outra linguagem, com o lançamento de “IBORU - O Filme | que sejam ouvidas nossas súplicas”. Codirigido por Marcelo D2 e Luiza Machado, o curta-metragem traça a narrativa audiovisual do “novo samba tradicional”, conceito que perpassa todo o projeto e está disponível no seu canal no Youtube.

“IBORU - O Filme” integra o multiverso criativo de Marcelo D2, onde se encontram samba, rap, cinema, artes plásticas, dança, ancestralidade e fé. Dividido em cinco atos, o curta promove um encontro fictício entre Clementina de Jesus, João da Baiana e Pixinguinha, há 100 anos, na cozinha de Clementina, onde eles conversam sobre os caminhos do samba e o seu futuro.



Assista "IBORU- O Filme"



Pixinguinha (Lucas Prado) sonha em elevar o samba a novos patamares, ampliar o seu alcance, enquanto Clementina (Pamela Aguiar) e João da Baiana (Fernando Rubro) se mostram mais céticos. O diálogo entre eles é entremeado por cenas que exaltam a cultura popular brasileira, com um recorte para suas origens preta e periférica, sua ancestralidade, e religiosidade.

“Conectar passado, futuro e presente, através de elementos estéticos, de linguagem e narrativa” é justamente o que salta aos olhos em “IBORU- O Filme”, que promove esse encontro de 100 anos atrás com uma roupagem poética e estética contemporânea que nos coloca nos tempo de hoje e nos leva a refletir sobre o caminho do samba (e da cultura preta) até aqui e projetá-lo no futuro, o “novo samba tradicional” proposto por D2.

