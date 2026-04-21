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BBB 26

Marcelo e Breno admitem relação "sem rótulos" fora do BBB 26: "A gente está se conhecendo"

Médico e biólogo viveram breve romance durante a participação no reality show

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Breno e Marcelo foram entrevistados pelo "Mesacast BBB 26" Breno e Marcelo foram entrevistados pelo "Mesacast BBB 26"  - Foto: TV Globo/Reprodução

Marcelo e Breno viveram um breve romance dentro do BBB 26. Nesta terça-feira (21), momentos antes da final, os dois admitiram que estão dando continuidade à relação. 

Em entrevista ao “Mesacast BBBB”, Breno afirmou que Marcelo foi seu presente na casa. “A gente era parceiro lá dentro e estamos nos relacionando aqui fora. Independente de rótulos, a gente está junto”, revelou o biólogo.

O médico confirmou a informação e acrescentou que a relação entre os dois é “ainda sem rótulos”. “Estamos há dez dias", completou Marcelo.

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Os dois trocaram um beijo durante a entrevista. "A gente está se conhecendo. Lá dentro da casa é tudo muito diferente, muito intenso. Com uma semana já está amando a pessoa”, disse Marcelo. 

O potiguar se declarou para Breno, afirmando querer levá-lo para a sua vida. “A gente se apoia. Quando estamos tristes, ligamos um para o outro”, contou.

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