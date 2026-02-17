BBB26
Marcelo é o eliminado do BBB 26 nesta da terça-feira de Carnaval (17); confira
O brother deixou a disputa após enfrentar a preferência do público com Samira e Solagen Couto
Marcelo foi o eliminado do BBB 26, na noite desta terça-feira de Carnaval (17). O participante saiu com 68,56% dos votos.
Leia também
• Madrugada no 'BBB 26' tem atrito entre brothers e choro de arrependimento
• BBB 26 leva Gabi e Chay à Sapucaí; relembre participantes que foram curtir o Carnaval
• Prisões, arma na concentração e dívidas: as polêmicas de Edilson Capetinha, expulso do BBB 26
O brother, integrante do grupo Pipoca, deixou a disputa após enfrentar a preferência do público com Samira, que recebeu 16,25% dos votos, enquanto Solange Couto ficou com 15,19%.
Vale lembrar que a saída de Marcelo aconteceu depois de uma semana com duas expulsões e "novas amizades" sendo formadas dentro da casa.
Já do lado de fora, ao ser entrevistado por Tadeu Schimidt, o médico disse: "Foi a hora de Deus. Eu sei que ali é um jogo, mas muitas vezes eu me perdi".