BBB26 Marcelo é o eliminado do BBB 26 nesta da terça-feira de Carnaval (17); confira O brother deixou a disputa após enfrentar a preferência do público com Samira e Solagen Couto

Marcelo foi o eliminado do BBB 26, na noite desta terça-feira de Carnaval (17). O participante saiu com 68,56% dos votos.





O brother, integrante do grupo Pipoca, deixou a disputa após enfrentar a preferência do público com Samira, que recebeu 16,25% dos votos, enquanto Solange Couto ficou com 15,19%.



Vale lembrar que a saída de Marcelo aconteceu depois de uma semana com duas expulsões e "novas amizades" sendo formadas dentro da casa.



Já do lado de fora, ao ser entrevistado por Tadeu Schimidt, o médico disse: "Foi a hora de Deus. Eu sei que ali é um jogo, mas muitas vezes eu me perdi".

