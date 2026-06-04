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ROMÂNTICO Marcelo Jeneci faz show gratuito no RioMar, antecipando o Dia dos Namorados Shows de Arthur Philipe e de Tiago Iorc estão previstos para o dia 12 de junho

Celebrando o Dia dos Namorados, o projeto “Amor & Música” leva ao RioMar Shopping uma série de shows gratuitos. Neste domingo (7), a atração principal é o cantor Marcelo Jeneci, que sobe ao palco às 18h.

A apresentação do cantor paulista ocorre na Praça de Alimentação do centro de compras, no Piso L3. Nome de destaque da MPB, Jeneci é conhecido por músicas que embalam trajetórias de muitos casais, como “Pra Sonhar” e “Felicidade”.

Celebração

Já no Dia dos Namorados, 12 de junho, quem se apresenta é Arthur Philipe, às 19h. O cantor promete fazer a trilha da celebração dos apaixonados com clássicos românticos nacionais e internacionais.



Outras ações marcam a data no RioMar. Violinistas itinerantes farão apresentações ao longo do dia, nos pisos térreo e L3, das 12h às 14h e 19h às 21h. O cantor Tiago Iorc faz show às 19h no Teatro RioMar, com ingressos já esgotados.

Além das atrações artísticas, o centro de compras terá horário estendido em seus restaurantes, que ficarão abertos até 23h. Os visitantes também encontrarão ativações para marcar o dia especial, como cabine de foto e vitrines temáticas instaladas na Praça de Eventos.



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