Marcelo Mai lança "Sonho de Mato", seu primeiro álbum autoral, nas plataformas digitais; confira

Está disponível nas plataformas digitais o primeiro álbum do músico Marcelo Mai, “Sonho de Mato” (2023). Com canções autorais do artista, o disco reúne dez faixas inéditas, que versam sobre emoções, sonhos e experiências da vida simples na natureza.

Completamente autoral, o trabalho contou com participações de outros seis músicos e instrumentistas da Serra Gaúcha. São eles: o contrabaixista Augusto Krüger, o violinista Riel Diniz, o sanfoneiro Paulo Santos e o guitarrista Celo Bueno. Na percussão, Luana Maia e Pablo Martins.

Segundo Marcelo, as músicas foram compostas utilizando o seu principal instrumento, o violão, que está presente em todos os arranjos. A introdução de “Amanhecer”, no entanto, é um ressoar da viola caipira, outra paixão do artista.



Natural de Catanduva, no Interior de São Paulo, Marcelo hoje reside em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha. Em paralelo à música, ele atua como terapeuta integrativo. As gravações do seu álbum de estreia começaram no ano de 2021, com algumas das canções que compôs ao longo dos últimos seis anos da sua vida.

