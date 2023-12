Marcelo Mário de Melo lança folheto de cordel e livros de contos nesta quinta-feira (7)

A- A+

Marcelo Mário de Melo lança duas novas obras literárias nesta quinta-feira (7), às 19h, no Espaço Pasárgada. Durante o evento, o escritor e jornalista pernambucano apresenta ao público o livro “Literavida - Histórias e Casos” e o folheto de cordel “O Enigma do Autismo e Os Fios da Convivência”.

Poeta com várias publicações lançadas, Marcelo assina seu primeiro trabalho em prosa. “Literavida” está dividida em sete blocos, com prefácio de Sidney Rocha, orelha de Raimundo Carrero. A obra, que foi viabilizada pelo Funcultura, traz ainda programação visual e desenho de capa do cartunista Ral, além de produção de Alexandre Melo.

Os contos reunidos no livro tratam dos questionamentos de uma criança tentando entender o mundo até histórias do período da ditadura militar. Também há espaço para perfis de personalidades como o padre Daniel Lima e o líder estudantil Airton Gaguinho.



Já no folheto de cordel, Marcelo aborda a convivência com quem está dentro do espectro do autismo. Seu objetivo é estimular a superação do estranhamento e do distanciamento, a partir da compreensão da maneira de ser como sujeito dessas pessoas.

