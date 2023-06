A- A+

Lançamento "Marcelo, Marmelo, Martelo", série baseada no livro de Ruth Rocha, ganha trailer; assista Produção estreia no dia 8 de julho, na Paramount+ e na Nickelodeon Brasil

O Paramount+ divulgou, nesta quinta-feira (22), o trailer de “Marcelo, Marmelo, Martelo”, série baseada no clássico infanto-juvenil da escritora brasileira Ruth Rocha. A produção estreia no dia 8 de julho, na plataforma de streaming e no canal Nickelodeon Brasil.

Com 13 episódios, a série traz em seu elenco mirim Enzo Rosetti, Davi Martins, Rihanna Barbosa e Lara Capuzzo. Já entre os adultos, estão os atores Oscar Filho, Karin Hils, Marcia Manfredini, Antoniela Canto, Billy Saga, Priscila Sol e Theo Werneck.

Na trama, Marcelo é um menino que tem um jeito próprio de falar, pensar e se vestir. A cada episódio, ele usa seu estilo peculiar para transformar o bairro do Caramelo e o mundo. Isso com a ajuda dos seus três melhores amigos: Catapimba, o mais rápido jogador de futebol; Teresinha, menina muito organizada; e Gabriela, que é muito inteligente e tem o chute mais poderoso do bairro.



Após estrear na América Latina, a série brasileira chegará, ainda este ano, ao Canadá, Reino Unido, Austrália, Áustria, França, Alemanha, Irlanda, Itália e Suíça. A produção é da Paramount Television Studios International (PTSI), em parceria com a Coiote, com direção-geral de Eduardo Vaisman. Alice Gomes e Thamires S. Gomes assinam o roteiro.

“Marcelo, Marmelo, Martelo” foi lançado como livro em 1976, pela editora Salamandra. Com mais de 55 edições, a obra é utilizada até hoje nas escolas de todo o Brasil. Traduzida em 25 idiomas, Ruth Rocha já vendeu mais de 40 milhões de livros no Brasil e no exterior.

Veja também

STREAMING Confira trailer de "A Superfantástica História do Balão"