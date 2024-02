A- A+

LITERATURA Marcelo Pedroso lança livro sobre dinâmica em documentários em Garanhuns, nesta sexta (23); confira O lançamento acontece no Sesc da cidade, a partir das 18h30, com a presença do autor para debater o ''Comunidade dos contrários: um estudo sobre as relações de antagonismos no documentário''

Para quem gosta de cinema sabe a importância de documentários que exploram a realidade, mas quando se trata dos bastidores dessa produção, a dinâmica das relações de divergência entre quem filma e quem é filmado se tornou relevante para o escritor Marcelo Pedroso.

O cineasta lança o livro ''Comunidade dos contrários: um estudo sobre as relações de antagonismos no documentário'', nesta sexta-feira (23), no Cine Jardim, no Centro Cultural Sesc Garanhuns, a partir das 18h30.

Durante o evento vai acontecer um bate-papo com o autor, além da exibição do documentário ''Por trás da linha de escudos'', dirigido por ele, em 2017, e que ganhou nova versão em 2023.

O novo livro é uma adaptação da sua tese de doutorado, revisitada pelo cineasta e que amplia a investigação, nas 336 páginas da obra, das relações de divergência entre quem filma e quem é filmado nos documentários. O texto original ganhou menção honrosa do Prêmio Compôs de Melhor Tese, em 2020.

O livro, publicado pela editora Vacatussa, tem texto de apresentação da professora e pesquisadora Angela Prysthon e conta com incentivo do Funcultura.

A obra traz relatos do processo criativo e da experiência pessoal do diretor enquanto indivíduo durante a pesquisa e a remontagem do documentário ''Por trás da linha de escudos'', que, durante o primeiro lançamento, foi alvo de críticas sobre a maneira como Marcelo retratou os policiais do Batalhão de Choque.

''No livro, o leitor vai encontrar discussões de conceitos teóricos e análises de obras com situações de antagonismo na imagem documental em paralelo com a prática da revisão do longa e outras experiências cinematográficas que vivi, e que revelo minhas escolhas, dificuldades e conflitos éticos que enfrentei como documentarista'', revelou o autor.

''Comunidade dos Contrários'' é dividido em três partes: Modo Securitário (quando não dá voz ao outro lado); Modo Agonístico (quando existe a preocupação em apresentar as diferenças, colocá-las em diálogo) e Na Prática.

Nas duas primeiras, o autor analisa obras de outros diretores dentro dessas duas possibilidades de construção documental. E, na terceira, ele se debruça sobre o documentário ''Por trás da linha de escudos'', apontando os erros cometidos e, com os aprendizados de outras referências que ocasionaram na remontagem lançada em 2023.

Marcelo Pedroso, além de autor e cineasta, é jornalista, professor universitário, mestre e doutor em Comunicação pela UFPE. Em 2019, publicou, também pela Vacatussa, o livro ''Em trânsito'', o qual reúne diferentes versões do roteiro do filme de mesmo nome, storyboards e argumento.

Desde 2005, atua como diretor de cinema. Vencedor de vários prêmios como o de melhor documentário na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo por ''KFZ-1348'', o de melhor filme no CineEsquemaNovo por ''Pacific'' e o de melhor direção e roteiro no Festival de Brasília por ''Brasil S/A''.

Serviço

Lançamento do livro: "Comunidade dos contrários: um estudo sobre as relações de antagonismos no documentário", de Marcelo Pedroso

Quando: 23 de fevereiro, 18h30

Onde: Cine Jardim, Centro Cultural Sesc Garanhuns - Rua Cônego Benígno Líra

Acesso gratuito

Valor do exemplar: R$ 30

Veja também

recuperação Ivete Sangalo recebe alta do hospital após pneumonia