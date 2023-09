A- A+

Literatura Marcelo Peixoto lança "Ava Gardner Nunca Disse Te Amei", livro de contos, no Recife Evento ocorre nesta terça-feira (19), às 19h, no Museu do Estado de Pernambuco

Após o lançamento no Rio de Janeiro, o pernambucano Marcelo Peixoto traz ao Recife o lançamento de "Ava Gardner Nunca Disse Te Amei", seu novo livro. Será nesta terça-feira (19), às 19h, no Museu do Estado de Pernambuco (Mepe).

Descrita logo na capa como um livro de contos gays, a obra reúne 18 textos escritos por Marcelo em períodos distintos e com diferentes personagens. A publicação mistura histórias que o autor viveu, situações contadas a ele e outras imaginadas, todas tendo em comum a temática da homossexualidade.

As tramas são ambientadas entre Paris, Rio de Janeiro, Recife e Nova Iorque. Seus protagonistas são jovens, velhos, prostitutos, castos, decadentes ou glamourosos, que vivem amores fáceis e difíceis, verdadeiros e tóxicos.



Neste livro, lançado pela Editora Mirada, Marcelo Peixoto usou o método literário conhecido como fluxo de consciência. As falas ou ideias dos personagens surgem descritas sem edição ou linearidade, simulando a forma como os pensamentos aparecem. As rupturas de sintaxe e de pontuação acontecem para permitir que o leitor penetre nessa consciência de fluxo ininterrupto.



Serviço:

Lançamento do livro "Ava Gardner Nunca Disse te Amei", de Marcelo Peixoto

Nesta terça-feira (19), às 19h

No Museu do Estado de Pernambuco (Avenida Rui Barbosa, 960, Graças)

Preço do livro: R$ 40, à venda pelo WhatsApp (81) 99379771

Informações: (81) 3184-3110

