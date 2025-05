A- A+

literatura Marcelo Rubens Paiva, autor de "Ainda estou aqui", participa do Clube de Leitura do CCBB-Rio Juliana Dal Piva, autora de "Crime sem castigo: como os militares mataram Rubens Paiva", também estará presente no evento gratuito

Marcelo Rubens Paiva, autor de “ Ainda estou aqui” (Alfaguara), livro que inspirou o filme que deu o Oscar ao Brasil, participa do Clube de Leitura do Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio, na próxima quarta-feira (14), às 17h30.

Também estará presente a jornalista Juliana Dal Piva, autora de “Crime sem castigo: como os militares mataram Rubens Paiva” (Matrix).

Os ingressos são gratuitos e ficam disponíveis a partir das 9h do dia do evento na bilheteria do CCBB e on-line.

Lançado em 2015, “Ainda estou aqui” narra a luta da mãe do autor, Eunice Paiva, por justiça após seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva, ser sequestrado, morto e desaparecido pela ditadura militar, em janeiro de 1971.

A adaptação cinematográfica da obra, dirigida por Walter Salles, levou o Oscar de melhor filme internacional, concorreu também ao troféu de melhor filme e deu a Fernanda Torres uma indicação à estatueta de melhor atriz (ela ganhou o Globo de Ouro pelo papel).

“Crime sem castigo”, por sua vez, chegou às livrarias em fevereiro e se debruça sobre as investigações do desaparecimento de Paiva desde os anos 1970 e mostra como a ditadura vigiou de perto todos os interessados em solucionar o caso.

Em 2014, o grupo de Justiça de Transição do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro acusou cinco militares pelo assassinato do ex-deputado.

“É impossível não se colocar no lugar da família Paiva e imaginar o que é ter a vida transformada pela perda de um familiar em meio a uma violenta ditadura”, diz Dal Piva em nota.

“O livro e o filme do Marcelo trazem para o público esse sentimento, a empatia com essa família e deixam a brutalidade da ditadura bastante compreensível. O meu trabalho é a investigação do caso, acredito que me somo nesse sentido, na busca por justiça”, completa a autora.

Dal Piva estará presencialmente no CCBB, enquanto Marcelo participará on-line. A conversa será mediada pelo escritor Ramon Nunes Mello e por Suzana Vargas, curadora do Clube de Leitura.

“Creio que o entrecruzar de gêneros literários distintos (memórias e textos documentais) nos quais o mesmo fato possui abordagens subjetivas e objetivas pode lançar luz sobre nosso tempo presente. Busca-se, de fato, aguçar nossa percepção um tanto embaçada (por muitos) sobre o que, de verdade, significa vivermos em um país democrático, com liberdade de expressão”, afirma Vargas, também em nota.

Este ano, o Clube de Leitura do CCBB está investido em abordar os diálogos entre a literatura e outras artes, como o teatro, o cinema e a música (o convidado do mês passado foi o cantor Ney Matogrosso).

Nos próximos meses, participarão do evento personalidades da cultura como o músico e ensaísta José Miguel Wisnik (junho), o escritor indígena Daniel Munduruku (agosto) e a ruandesa Scholastique Mukasonga (outubro).

Em setembro, o poeta Eucanaã Ferraz participa de uma homenagem ao poeta e filósofo Antonio Cicero, morto em outubro.

Os encontros são gravados e disponibilizados no canal do Banco do Brasil no YouTube.

