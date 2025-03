A- A+

ainda estou aqui Marcelo Rubens Paiva se pronuncia após comentário de Ana Furtado durante o Oscar 2025 A apresentadora exclamou um "Chupa, Argentina!" durante entrevista com o ator Selton Mello. O escritor reprovou a fala, afirmando ser "Totalmente sem noção".

A vitória de "Ainda Estou Aqui" na categoria de Melhor Filme Internacional trouxe comemoração para os brasileiros que acompanharam o Oscar 2025. Mas o momento também trouxe polêmicas.

Em suas redes sociais, o escritor e autor da obra "Ainda Estou Aqui" Marcelo Rubens Paiva criticou a fala da apresentadora Ana Furtado durante a cobertura da premiação.

Durante entrevista com o ator Selton Mello, Ana exclamou um "Chupa, Argentina!", enquanto Selton falava sobre a visibilidade do cinema brasileiro. "Totalmente sem noção" afirmou Rubens em sua conta do X.

"Chupa, Argentina!"

A fala polêmica da apresentadora Ana Furtado aconteceu durante uma entrevista com o ator Selton Mello, no tapete vermelho do Oscar 2025.

Intérprete do deputado Rubens Paiva, Selton falava sobre a visibilidade do cinema brasileiro." Todo mundo agora interessado no nosso cinema, querendo ver o que mais a gente tem. A gente tem muito para oferecer. Esse filme já é vitorioso. Se a gente ganhar o Oscar, maravilhoso. Não ganhou Oscar? Maravilhoso" reforçou o ator brasileiro.

Em resposta a Selton, Ana Furtado exclamou "Chupa, Argentina!". O ator replicou a fala com um "Vamos ver, vamos ver", e a apresentadora tentou explicar o posicionamento: "Ontem estava falando da rivalidade Brasil e Argentina".

Em sua conta do X, o escritor Marcelo Rubens Paiva reprovou a fala da apresentadora: "Totalmente sem noção. Desnecessário. Nada a ver. Ela ignora nossas parcerias e admiração mútua. Desconsiderem… Viva o cinema argentino", escreveu Marcelo.

Veja o momento da entrevista

CLIMÃO! Durante uma entrevista com Selton Mello, Ana Furtado solta um "Chupa, Argentina!", e o ator rebate:



“A Argentina tem dois Oscars de Melhor Filme Internacional, a gente não tem nenhum. Como assim?” #Oscars pic.twitter.com/njpw0XrxUM — poponze (@poponze) March 2, 2025

