HOMENAGEM Marcelo Rubens Paiva é homenageado na 11ª edição do Festival RioMar de Literatura, no Recife Autor do livro "Ainda estou aqui", cuja adaptação cinematográfica conquistou o Oscar de Melhor Filme Internacional de 2025, Marcelo é conhecido por suas obras autobiográficas

Marcelo Rubens Paiva é o homenageado da 11ª edição do Festival RioMar de Literatura, realizado nesta quinta-feira (24), no Teatro RioMar. O dramaturgo, escritor e jornalista paulistano conversou com o público sobre literatura, ditadura militar e carreira.

Autor do livro “Ainda estou aqui”, cuja adaptação cinematográfica conquistou o Oscar de Melhor Filme Internacional de 2025, Marcelo é conhecido por suas obras autobiográficas. Em “Feliz ano velho”, por exemplo, ele narra a história do acidente que o deixou tetraplégico aos 20 anos de idade. A obra conquistou o Prêmio Jabuti em 1983.

Mais tarde, o escritor abordou o desaparecimento do pai e as questões políticas envolvendo o período da ditadura militar no Brasil. Enquanto “Ainda estou aqui” traz como foco a relação do autor com a mãe, Eunice Paiva, seu mais novo lançamento é dedicado aos filhos.

XI Festival Riomar de Literatura | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Em “O novo agora”, lançado em abril, Marcelo narra seus anos mais recentes. Pai depois dos 50 anos, ele relata a experiência da paternidade, ao mesmo tempo em que recorda momentos difíceis para o país, como a pandemia de covid-19.

Pela programação do festival, que tem curadoria da jornalista Carmen Peixoto, passou ainda um painel com dois nomes ligados à literatura e ao universo das mídias digitais.

Uma das participantes foi Daniela Arrais, pernambucana, uma das criadoras da página @contente.vc. Ela acaba de lançar seu primeiro livro, “Para todas as mulheres que não têm coragem”, que desafia as leitoras a enfrentarem seus medos.

Daniela dividiu o palco com Pedro Pacífico, que desde 2017 compartilha suas impressões sobre livros no perfil @bookster do Instagram. Em 2023, estreou como autor com “Trinta segundos sem pensar no medo”, livro em que conta histórias sobre sua relação com a sexualidade e a literatura.

A música também integrou o 11º Festival RioMar de Literatura. Um pocket show da cantora e compositora Isadora Melo marcou a abertura do evento.

O músico e escritor Lirinha levou ao palco um espetáculo que mescla poesias e músicas que marcaram os seus 35 anos de carreira do arcoverdense.

