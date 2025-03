Marcelo Rubens Paiva faz homenagem aos pais em post após vitória do Oscar

A- A+

Após a vitória do Oscar de Ainda Estou Aqui, Marcelo Rubens Paiva usou as redes sociais para homenagear seus pais, Rubens Paiva e Eunice Paiva. O escritor e roteirista compartilhou uma foto, na manhã desta segunda-feira. Nos comentários, admiradores parabenizaram Marcelo pela conquista.





O Brasil venceu um Oscar. "Ainda estou aqui", dirigido por Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres, foi escolhido melhor filme internacional na 97ª cerimônia de entrega dos Academy Awards, que aconteceu neste domingo de carnaval (2). O longa-metragem bateu "Emilia Pérez" (França), "Flow" (Letônia), "A semente do fruto sagrado" (Alemanha) e "A garota da agulha" (Dinamarca).



A história das telas

O filme conta a trajetória de Eunice Paiva, mulher do ex-deputado Rubens Paiva, que é sequestrado, torturado e morto por oficiais do Exército durante a ditadura civil-militar em 1971. Sem o marido e ela também vítima da brutalidade do Estado, Eunice passa a ser o esteio de uma família de cinco filhos. O roteiro é uma adaptação do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, um dos filhos de Eunice e Rubens.

Além dos elogios da crítica internacinal, "Ainda estou aqui" é um fenômeno nas salas do Brasil, onde já vendeu mais de 5,2 milhões de ingressos e arrecadou R$ 105 milhões nas bilheterias, o maior sucesso comercial nacional desde a pandemia de Covid-19.

