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STREAMING Primeiro romance de Marcelo Rubens Paiva, "Feliz ano velho" será adaptado como série pela Netflix Após sucesso do filme "Ainda estou aqui" no cinema, livro lançado em 1982 também ganhará versão audiovisual

Após o sucesso internacional de "Ainda estou aqui", outro livro de Marcelo Rubens Paiva vai ganhar uma adaptação audiovisual. Clássico da literatura brasileira, "Feliz ano velho" vai virar série da Netflix, com produção da Amaia e da O2 Filmes. O anúncio foi feito pela gigante do streamer na tarde desta sexta-feira (24), durante a 24ª Festa Literária Internacional de Paraty.

Lançada originalmente em 1982, o romance autobiográfico narra a jornada de reinvenção do autor após o acidente que o deixou tetraplégico aos 20 anos. Sucesso comercial e de crítica, obra é estudada nas escolas e já virou peça, ópera, filme e agora em setembro estreia em versão musical no teatro.

A série da Netflix, por sua vez, trará uma abordagem própria. Ainda em fase preliminar, a produção não definiu elenco e data de estreia. O número de episódios e temporadas também está em aberto.

Diretora de Séries de Ficção da Netflix, Haná Vaisman conta que a adaptação vai se manter fiel ao livro e à sua época, mas criando pontes com questões atuais.

"É muito interessante olhar para esta história hoje e entender como ela dialoga com nosso tempo", diz Haná. "Isso significa entender o que o livro continha de novidade, de vanguarda em sua época, que é a desconstrução masculina. Falamos muito de desconstrução masculina hoje, mas Marcelo já fazia isso na sua época, de forma forçada. Aos 20 anos, ele se colocou na posição de tanta vulnerabilidade, de tanto questionamento da identidade dele, do que é ser homem, do que é a sexualidade de um cadeirante. E até hoje a gente tá falando disso, do homem conseguir encontrar esse lugar mais frágil."

Segundo a diretora, o sucesso de "Ainda estou aqui" consolidou a figura da família Rubens Paiva no imaginário da sociedade brasileira.

"Acho que desde "Feliz ano velho" Marcelo acabou conquistando esse lugar de que a vida dele nos interessa, que a história dele nos interessa", diz Haná. "A história da família Paiva é uma história brasileira, que impacta a cultura brasileira, que impacta a sociedade brasileira, porque a luta da mãe dele impactou a nossa sociedade."

Em comunicado divulgado pela Netflix, Marcelo Rubens Paiva celebrou a adaptação de seu livro para o streaming:

“Estou muito empolgado por ver mais um casamento entre a literatura e o audiovisual brasileiro que leva nossas histórias das páginas às telas", disse.

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