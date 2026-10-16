Marcelo Serrado lança livro e apresenta espetáculo "Terapia" no Parque Dona Lindu
Ator participa de noite de autógrafos nesta sexta-feira (16), na Galeria Janete Costa, e sobe ao palco do Teatro Luiz Mendonça no sábado (17) e no domingo (18)
O ator Marcelo Serrado terá três encontros com o público pernambucano no Parque Dona Lindu, neste fim de semana, com lançamento do livro “Fora do Roteiro” e apresentação do seu novo monólogo, "Terapia".
Nesta sexta (16), às 20h, na Galeria Janete Costa, o ator participa de uma noite de autógrafos do lançamento do seu livro “Fora do Roteiro”, da Editora Sextante, com entrada gratuita.
No sábado (17), às 20h, e no domingo (18), às 19h, Serrado apresenta a comédia “Terapia”, em cartaz no Teatro Luiz Mendonça, com ingressos à venda pela plataforma INTI.
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Livro
A passagem pela literatura e pelo palco tem um ponto de encontro: as experiências pessoais que Serrado compartilha com o público. Em “Fora do Roteiro”, o ator deixa os personagens de lado para falar sobre a infância, a ansiedade e o poder transformador do teatro. Por trás dos refletores, a obra revela uma história de vulnerabilidade, superação e saúde mental.
Monólogo
Em “Terapia”, essas inquietações ganham humor, improviso e interação com a plateia. De volta ao Recife depois da estreia na cidade, no ano passado, Serrado transforma o palco em uma espécie de divã, costurando relatos pessoais, episódios de pânico, viagens inusitadas, crises conjugais e dilemas existenciais.
Entre confissão e sátira, o monólogo percorre a mente de um homem à beira de um ataque de nervos e de riso. Histórias tragicômicas e piadas afiadas aproximam o público de medos e neuroses que, embora particulares, encontram identificação na plateia.
Com humor ácido e toques nada convencionais de autoajuda, a montagem aborda um momento delicado da vida sem recorrer ao melodrama. O espetáculo inclui ainda uma sessão de hipnose ao vivo e aposta na capacidade de rir de si mesmo como uma forma de enfrentar as próprias inquietações.
“Terapia” tem criação e texto de Marcelo Serrado e Guilherme Rocha, com direção de Fernando Ceylão. A duração é de 70 minutos, com classificação indicativa de 14 anos.
SERVIÇO:
Lançamento do livro “Fora do Roteiro”, com Marcelo Serrado
Quando: sexta-feira, 16 de outubro, às 20h
Onde: Galeria Janete Costa - Parque Dona Lindu, Boa Viagem
Entrada gratuita, com noite de autógrafos
Editora: Sextante
Espetáculo “Terapia”, com Marcelo Serrado
Quando: sábado, 17 de outubro, às 20h, e domingo, 18 de outubro, às 19h
Onde: Teatro Luiz Mendonça - Parque Dona Lindu, Boa Viagem
Duração: 70 minutos
Classificação indicativa: 14 anos
Gênero: comédia em monólogo
Criação e texto: Marcelo Serrado e Guilherme Rocha
Direção: Fernando Ceylão
Ingressos pelo site do Teatro Luiz Mendonça