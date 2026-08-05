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Famosos Marcelo Serrado relata experiência sobrenatural que viveu ao dirigir de SP para o Rio Em um vídeo publicado para seus seguidores, o ator disse que já havia sentido um pressentimento antes mesmo de pegar a estrada

Marcelo Serrado usou as redes sociais para compartilhar um relato que definiu como uma experiência sobrenatural vivida durante uma viagem de carro entre o interior de São Paulo e o Rio de Janeiro. O ator, de 59 anos, contou que escapou de um acidente na Via Dutra após realizar uma manobra rápida e afirmou acreditar que foi ajudado por uma força que não consegue explicar.

Em um vídeo publicado para seus seguidores, Serrado disse que já havia sentido um pressentimento antes mesmo de pegar a estrada. Segundo ele, a experiência fez com que refletisse sobre fé, intuição e a importância de valorizar a vida diante de situações inesperadas.

Ao relembrar o episódio, o ator contou que algo chamou sua atenção ainda antes da viagem. Segundo Serrado, a sensação foi suficiente para fazê-lo acreditar que deveria estar mais atento ao longo do percurso. "Como a gente tem que acreditar nos sinais e na nossa intuição. Eu senti alguma coisa antes da viagem, falando alguma coisa no meu ouvido", afirmou.

Pouco tempo depois, já na Rodovia Presidente Dutra, ele precisou reagir rapidamente ao perceber que os veículos à sua frente diminuíram a velocidade de forma brusca.

Manobra evitou a colisão

Marcelo explicou que dirigia sozinho e dentro do limite de velocidade da via, cerca de 100 km/h, quando precisou frear para evitar uma batida. Para escapar da colisão, desviou pelo acostamento e conseguiu retornar à pista em segurança. Apesar de atribuir a si a reação imediata, o ator disse ter sentido que não conduziu o veículo sozinho naquele instante.

"Eu senti, juro por Deus, que não era minha mão desviando o carro. Alguma coisa, algum anjo, alguma entidade, alguma força me fez fazer isso rapidamente. E eu segui em frente. Estou aqui hoje", declarou.

Reflexão sobre a vida e a fé

Depois do susto, Serrado afirmou que o episódio mudou sua forma de enxergar alguns aspectos da rotina. Segundo ele, a experiência serviu como um lembrete sobre a fragilidade da vida e a importância de confiar na própria intuição. "A gente fica fazendo tantos planos e criando tantos problemas na vida", refletiu.

O ator ainda incentivou os seguidores a estarem atentos aos sinais e às próprias percepções, afirmando acreditar que existem situações que fogem à explicação racional. "Como a gente tem que ouvir os sinais e saber que tem alguma coisa aí. Se você acha que não tem, amigo, comece a pensar que tem muita coisa que a gente não sabe explicar, que está do nosso lado e nos protegendo", concluiu.

Relato repercute entre os internautas

A declaração rapidamente repercutiu nas redes sociais e dividiu espaço entre mensagens de apoio e relatos semelhantes de seguidores. Muitos afirmaram acreditar na existência de um anjo da guarda ou de uma proteção espiritual, enquanto outros compartilharam experiências pessoais envolvendo pressentimentos e situações de perigo.

Embora Marcelo Serrado tenha classificado o episódio como uma experiência sobrenatural, o ator deixou claro que a interpretação reflete sua percepção sobre o momento vivido, reforçando que o susto o levou a valorizar ainda mais a vida e a importância de confiar na própria intuição.

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