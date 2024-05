Marcelo Serrado revela crise de pânico em voo e faz alerta: 'Muita gente passa por isso'

A- A+

Marcelo Serrado relatou uma crise de pânico que sentiu durante um voo na última sexta-feira, 24. Em um desabafo nas redes sociais, ele contou que está em uma viagem de férias em Orlando, na Flórida, mas o trajeto incluiu um momento de ansiedade.

"Quando fechou a porta do avião, me deu um estalo de que algo ia acontecer. E aconteceu", contou.

Segundo o ator, em 2020, ele teve uma crise de ansiedade com síndrome do pânico. "Tomei dois anos de remédio. As pessoas te falam: ‘Pô, Marcelo Serrado tem uma carreira, uma vida bacana. Por que você teve isso?’ Não escolhe, né?", lembrou. E mesmo se tratando, ele acredita que um gatilho foi despertado nesse voo.

"Eu me tratei e ontem, nesse avião, eu tive um estalo lá dentro", disse. No relato, Serrado contou que a sua família estava sentada mais à frente - e quem o ajudou foi Ricardo, um homem sentado na poltrona ao lado. "Ele ficou conversando comigo horas durante o voo. Aquilo me acalmou. Tudo que a gente precisa nesse momento é ter um acolhimento."

"55% da população brasileira passa por isso. Eu tive pânico, burnout e síndrome da ansiedade. As três coisas juntas. Um combo, né?", disse. "Fiquei 4 horas conversando comigo mesmo, de olhos fechados, tomei um remédio e me acalmei. Foram horas terríveis, mas estou bem agora", continuou.

Serrado reforçou que, no momento, está engajado em realizar palestras sobre saúde mental. "Achei que estava curado, mas não tô. A gente tem que conviver com isso. Tente se apegar em Deus, na fé e se tratar, procurar um médico. Está tudo bem agora", finalizou.

