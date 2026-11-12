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ENTREVISTA Marcelo Serrado vive André Fraga, um promotor controverso em "Verônika com K", do Globoplay Para construir o homem de oratória afiada e conduta questionável, o ator buscou inspiração em figuras reais do meio jurídico

A versatilidade tem sido uma das marcas da trajetória de Marcelo Serrado. Mais conhecido do público por trabalhos em novelas, o ator vem ampliando seu repertório com personagens em séries, produções para o streaming e experiências em diferentes formatos.

Em “Verônika com K”, série original do Globoplay, ele dá vida a André Fraga, um influente promotor de Justiça que tem uma relação de amor e ódio com a personagem-título, interpretada por Roberta Rodrigues. Para construir o homem de oratória afiada e conduta questionável, Marcelo buscou inspiração em figuras reais do meio jurídico. “Me baseei muito neles, nessas figuras inescrupulosas que estão por aí”, conta.

A produção também marca mais um encontro do ator com José Júnior, criador do universo de “Arcanjo Renegado” e responsável por reunir diferentes perspectivas sociais em suas histórias. Esta é a terceira parceria entre os dois, uma relação profissional que Marcelo define com entusiasmo.

O ator destaca a pluralidade dos projetos e a oportunidade de experimentar personagens distantes daqueles que marcaram sua carreira nas novelas. “Acho que trabalhar com essa pluralidade que o José Júnior faz e o chamado dele é uma ordem em que eu sempre aposto. Seguimos juntos nessa salada boa que ele faz aí”, afirma.

Você buscou referências em figuras reais para construir André Fraga. Como foi esse processo de pesquisa?

Sim. Me baseei muito em pessoas reais, promotores, nessas figuras inescrupulosas que estão por aí. Já tinha algum conhecimento da área jurídica, mas nada tão grandioso quanto o universo dele.

Essa é sua terceira parceria com José Júnior. O que faz você querer continuar nesse universo de histórias?

Ele vai me chamando, me chamando, e eu estou aí até agora, muito feliz. Gosto de trabalhar com essa pluralidade que o José Júnior propõe e com o chamado dele. É uma aposta que sempre faço. Seguimos juntos nessa salada boa que ele faz.

Nos últimos anos, você transitou por novelas, séries, cinema, teatro e até apresentação. O que tem motivado essa busca por diferentes formatos?

Acho que são os bons papéis. Quando me chamam para fazer alguma coisa, eu realmente conto os dentes, penso no que vou fazer. Foi assim com “Beleza Fatal”, por exemplo. Agora acabei de rodar a série sobre Marília Mendonça, para o Amazon. São as boas histórias que me motivam.

Depois de tantos anos na televisão, existe uma vontade de surpreender o público e mostrar outras facetas como ator?

Existe. Novela é um grande produto, muito legal de fazer e uma grande escola. Mas, depois de tantos anos trabalhando nesse formato, dá vontade de fazer coisas diferentes, de que as pessoas me vejam de outra maneira. Quero experimentar outros caminhos.

Uma boa história ainda é o principal critério para aceitar um trabalho? Você voltaria a fazer novelas?

Com certeza! Se me chamarem para uma novela e for um trabalho legal, faço também. Não tenho essa questão de escolher um formato em detrimento de outro. Vou aonde tiver um bom trabalho. Estou indo!

“Verônika com k” – Episódios disponíveis no Globoplay.

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