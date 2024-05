A- A+

Literatura Márcia Basto lança "Amar Elos Vermelhos", livro que explora as origens ancestrais da palavra Lançamento foi na tarde deste sábado, no Recife

A premiada escritora e procuradora do Estado de Pernambuco aposentada Márcia Basto lançou, neste sábado (4), o livro "Amar Elos Vermelhos". O evento aconteceu na Livraria Jardim, localizada no bairro da Boa Visto, Centro do Recife, e reuniu amantes da literatura que foram conferir o mais novo trabalho da autora.

Publicado pela Editora Labrador , "Amar Elos Vermelhos" é uma obra poética que mergulha de cabeça nas camadas mais profundas da linguagem para revelar as origens ancestrais das palavras. Com uma abordagem expressiva, a autora tenta levar os leitores por uma jornada íntima. A história também segue diversos temas e recortes, como infância, amor e a solidão.

"Eu tenho uma relação muito forte com esse livro porque um livro não se escreve só. Ele vai se escrevendo na gente ao longo do tempo. O livro reúne memórias e invenções da infância até a maturidade. É um mergulho interior, uma coisa bastante reflexiva. Reviver essas experiências é uma maneira de você tentar encontrar o sentido da sua vida", explicou Márcia Basto.

Lançada originalmente em 2005, a obra é vencedora dos Prêmios Literários da Cidade do Recife. Nesse relançamento, a escritora, que também é Mestre em Filosofia, conta que decidiu embarcar novamente na história para trazer novos detalhes, contos e perspectivas, além de visibilidade.



"O livro não recebia uma divulgação tão grande e ele sempre ficou comigo. Por isso, decidir relançar e reeditá-lo, dar uma nova roupagem. Essencialmente, a história tem a mesma base, mas traz novas perspectivas. Mantive o mesmo título porque ele ainda dialoga com a história, mas vai ser possível conferir muito mais coisas", afirmou.

Márcia é autora de nove livros, dentre eles o ensaio “Clarice, Clarear o leitor de si mesmo em Clarice Lispector” (Ed. Bagaço, 1995.), a novela “Marion” (1999) e o “Desejos e Histórias” (1998). Esse último foi premiado no Recife, assim como “Amar elos Vermelhos” (2005).

Durante o lançamento, Márcia Basto fez uma roda de bate-papo com os leitores. Eles puderam conferir mais detalhes sobre o processo de criação da obra.

O evento contou, ainda, com a presença do ator pernambucano Adriano Cabral. No dia, o ícone do teatro recifense fez uma performance artística pensada especialmente para a ocasião. O momento trouxe a mistura entre poesia a elementos visuais e narrativos que remetem à própria obra.

