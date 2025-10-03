A- A+

LITERATURA Márcia Bortolanza estreia dois livros na Livraria Leitura do Shopping RioMar A autora também fará uma tarde de autógrafos na XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco

Márcia Bortolanza estreia, nesta quarta-feira (8), duas obras sobre empatia, solidariedade e gestão nas iniciativas privadas de utilidade pública, definidas como terceiro setor. A psicóloga e empresária estará presente no lançamento, na Livraria Leitura do Shopping RioMar, a partir das 19h, e também na participará com suas obras da XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, onde também fará uma tarde de autógrafos.

Com ''Menos Espelhos, Mais Janelas: Esqueça a Solidariedade de Aparência. Seja Solidário de Coração'', Márcia reflete a necessidade de gerenciar o ego e adotar um olhar mais humano sobre o outro. Em ''E depois que o coração aperta? Da solidariedade à gestão eficiente das OSCs'', a autora traz uma visão prática sobre a administração de Organizações da Sociedade Civil (OSCs), unindo sensibilidade social e eficiência na gestão.

Márcia Bortolanza atua em projetos sociais promovendo a mobilização de pessoas e recursos, em parceria com organizações da sociedade civil de todo o Brasil, se destacando na defesa da profissionalização do setor social. A empreendedora dissemina o seu conhecimento sobre as ações solidárias como palestrante e autora.



Com informações da assessoria de imprensa

