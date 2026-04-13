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Big Brother Brasil Marciele detona Jordana após eliminação no BBB 26: 'nunca seria a pessoa que eu escolheria' Após a exibição do VT, Gil questionou se a eliminada havia se surpreendido com as declarações. "Não, já imaginava", respondeu a cunhã

Marciele foi a 14ª eliminada do BBB 26, com 59,34% da média dos votos. Após deixar a casa, ela participou ao vivo do Domingão com Huck e, na sequência, esteve no Bate-Papo BBB, exibido na noite de domingo, 12, sob o comando de Ceci Ribeiro e Gil do Vigor.

Durante a entrevista, o programa exibiu um vídeo em que Jordana faz críticas à então aliada dentro da casa. No trecho, a advogada afirma que Marciele a "estressa muito" e relembra que já havia comentado isso antes mesmo de as duas se aproximarem no jogo.

Após a exibição do VT, Gil questionou se a eliminada havia se surpreendido com as declarações. "Não, já imaginava", respondeu a cunhã.

Ela também comentou sobre a relação com Jordana fora do confinamento. "A Jordana nunca seria a pessoa que eu escolheria para ser minha dupla, fora o jogo. Foi o que sobrou, para ser muito sincera."

Apesar de afirmar que já esperava as falas, Marciele disse que se sentiu atingida ao assistir ao vídeo. "Me doeu, ouvir…Ela falar que foi desde o início [...] Eu estou chocada [...] Falsa "

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