Marciele e Jordana acertam contas após briga na Prova do Líder do BBB 26
A madrugada desta segunda-feira 16, foi marcada por um momento de acerto de contas entre Marciele Albuquerque e Jordana Morais no BBB 26. Após dias de tensão dentro da casa, as duas decidiram conversar para esclarecer o desentendimento que começou durante a última Prova do Líder.
O clima entre as sisters azedou quando Jordana escolheu disputar a dinâmica ao lado de Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach, deixando Marciele fora do trio. A decisão foi interpretada pela dançarina como uma quebra de confiança dentro da aliança que as duas vinham construindo no jogo.
Durante a conversa, Marciele afirmou que acreditava que as duas teriam mais chances de conquistar a liderança se tivessem competido juntas.
"Essa liderança, eu vi a gente sendo liderança dupla", disse a sister, ao relembrar como imaginava o resultado da prova.
Jordana respondeu dizendo que também chegou a visualizar as duas comemorando a vitória. "Eu vi a gente de roupa, brindando. Eu vi a gente na Festa do Líder", contou.
Leia também
• BBB 26: Ana Paula, Breno e Leandro estão no nono paredão da temporada
• BBB 26: Ana Paula, Jonas, Leandro, Breno e Solange estão no paredão; dois ainda podem se salvar
• BBB 26: gambá invade a casa e obriga produção a intervir
Escolha de trio foi o estopim do conflito
O primeiro grande abalo entre as duas aconteceu ainda na formação da dinâmica. Na prova, os participantes precisaram se organizar em trios, e Jordana decidiu jogar ao lado de Cowboy e Jonas.
A escolha deixou Marciele frustrada, já que ela acreditava que a parceria entre as duas deveria ter sido priorizada naquele momento.
Em conversas com outros participantes após a prova, a sister chegou a questionar a decisão da aliada e afirmou que a estratégia poderia ter sido diferente.
"Se era para formar trio, era para colar eu e ela… e largar um ou outro", desabafou em conversa com colegas da casa.
Marciele aponta benefício para adversários
Durante o acerto de contas na madrugada, Marciele voltou a criticar a decisão de Jordana e afirmou que o movimento acabou beneficiando outros jogadores da casa.
A sister destacou que, ao se juntar a Cowboy e Jonas, Jordana teria ajudado a fortalecer os dois na disputa.
"As duas pessoas que vieram falar comigo, tirando você, são justamente as que se beneficiaram com o que aconteceu com a gente", afirmou.
Ela ainda avaliou que a liderança poderia ter sido conquistada caso as duas tivessem formado dupla dentro da dinâmica.
"Se fossem eles dois, eles tinham perdido, porque o Cowboy errou todas", declarou.
Jordana nega acordo com outros brothers
Jordana, por sua vez, negou que tenha feito qualquer tipo de acordo com Cowboy e Jonas antes da prova. Segundo ela, a decisão foi tomada dentro da lógica do jogo e não tinha a intenção de prejudicar a antiga aliada.
A advogada também defendeu sua participação na prova e afirmou que teve um papel importante dentro do trio.
"Do trio, eu fui a que mais fez", disse.
Marciele concordou com a análise, mas reforçou que a parceria entre as duas poderia ter aumentado as chances de vitória.
"Exato! A sua chance de ser líder, se tivesse eu e você, ia ser muito maior", respondeu.
Gestos e interpretações também alimentaram o climão
Além da escolha do trio, um episódio durante a formação da dinâmica também contribuiu para aumentar o mal-estar entre as duas.
Jordana relatou a outros participantes que se sentiu constrangida após um gesto de Marciele no momento exibido ao vivo. Segundo ela, a sister teria afastado sua mão de maneira brusca durante a conversa.
"Eu fiquei muito sem graça", comentou em diálogo com aliados na casa.
O episódio acabou reforçando a sensação de afastamento entre as duas nos dias seguintes à prova.
Distanciamento virou assunto entre os participantes
Com o clima tenso, a relação entre Marciele e Jordana passou a ser observada pelos outros brothers do reality.
Em conversas paralelas, alguns participantes chegaram a comentar que a aliança entre as duas parecia estar enfraquecendo. O possível racha, inclusive, passou a ser visto como uma oportunidade estratégica dentro do jogo.
"Eles estão rachando", avaliou um dos brothers ao comentar a situação dentro da casa.
Conversa termina em pedido de desculpas
Apesar do início tenso, o acerto de contas terminou em um tom mais conciliador. Durante a conversa, Jordana pediu desculpas por ter feito Marciele se sentir deixada de lado no momento da prova.
As duas trocaram explicações sobre o episódio e decidiram encerrar a conversa com um abraço.