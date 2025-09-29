Seg, 29 de Setembro

Artes Visuais

Márcio Almeida expõe "Vermelho Cruel" na galeria Amparo 60, com viistação aberta até outubro

A exposição, que conta com curadoria de Walter Arclea, explora a cor vermelha na obra do artista visual pernambucano

Márcio Almeida reúne pinturas e objetos em mostra na Amparo 60 - Foto: Divulgação

A Galeria Amparo 60 abriga a mais nova exposição do artista visual pernambucano Márcio Almeida. Com curadoria de Walter Arcela, “Vermelho Cruel” reúne pinturas e objetos, explorando as diferentes camadas de significado da cor vermelha. 

O título da mostra surgiu de uma série homônima do artista, iniciada durante o período da pandemia de covid-19. A inspiração veio da escuta recorrente do disco “Azul Invisível Vermelho Cruel”, do cantor e compositor pernambucano Lula Queiroga.

Formado majoritariamente por pinturas, o conjunto de obras tem o vermelho como cor sempre presente, em maior ou menor medida. Como a carreira de Almeida teve início como letrista, a palavra tem um lugar de destaque na sua arte. 

Além dos trabalhos mais recentes, a exposição apresenta alguns trabalhos anteriores importantes, como “Los algodones rojos de resistencia” (2019) e “Guia” (2012). Almeida costuma revisitar seus projetos trabalhos na busca por elementos, formas de construção e materiais que possam contribuir com novas narrativas.

Serviço:
Exposição “Vermelho Cruel - Márcio Almeida”
Quando: até 31 de outubro; Visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 15h
Onde: Galeria Amparo 60 (Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187 - 3º andar - Boa Viagem)
Informações: (81) 3033-4708

*Com informações da assessoria de imprensa. 

