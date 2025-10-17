Márcio Art, ex-integrante do Art Popular, agita Sambinha Chacon neste sábado (18)
Ex-vocalista do Art Popular promete relembrar grandes hits do pagode ao lado de atrações locais no Poço da Panela
Referência no pagode nos anos 90 e 2000, à frente do grupo Art Popular, o cantor Márcio Art desembarca no Recife, neste sábado (18), para comandar o Sambinha Chacon deste fim de semana. A festa, que acontece no Poço da Panela, terá início às 17h.
Em carreira solo desde 2011, levando a essência do pagode aos quatro cantos do Brasil e também para as novas gerações, Márcio Art promete relembrar canções como “Eternamente Feliz”, “Temporal” e “Sem Abuso”.
Leia também
• Virginia Fonseca ganha elogios por ''evolução'' no samba, e web relembra mudanças no visual
• Samba autoral ocupa o Teatro Mamulengo neste domingo
O line-up da noite ainda traz Padang, Pagunça, Big Big, Felipe & Gabriel e a própria banda Sambinha Chacon, responsável por abrir os trabalhos e manter o público no ritmo até o fim da festa.
Os ingressos para o Sambinha Chacon custam R$ 60 e estão à venda no site Bilheteria Digital ou via Pix, através do contato (81) 98777-4570. A arena Sambinha Chacon fica localizada na Rua do Chacon, 365, Poço Da Panela.
Serviço:
Sambinha Chacon
Sábado, 18 de outubro, às 17h
Local: Rua do Chacon, 365 – Poço da Panela, Recife
Atrações: Márcio Art (ex-Art Popular), Padang, Pagunça, Big Big, Felipe & Gabriel e a banda Sambinha Chacon
Ingressos: R$ 60 (Bilheteria Digital ou via Pix: 81 98777-4570)
Informações: @sambinhachacon