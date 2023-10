A- A+

LITERATURA Márcio Bastos lança "Pernalonga: Uma sinfonia inacabada" na Bienal do Livro Biografia aborda a carreira do ator pernambucano Roberto de Lira França

"Pernalonga: Uma sinfonia inacabada" (Cepe Editora) biografia do icônico ator pernambucano Antonio Roberto de Lira França (1959-2000), será lançada nesta sexta-feira (13), às 19h, na Bienal Internacional do Livro de Pernambuco.

A obra é o primeiro livro assinado pelo jornalista Márcio Bastos, que foi setorista de artes cênicas nos jornais locais durante dez anos e, atualmente, estuda a área em sua pesquisa de mestrado na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

A proposta da biografia é resgatar a carreira de Pernalonga para além de sua presença no Vivencial Diversiones, icônico grupo teatral que marcou a cena pernambucano nos anos 1970. Fora do coletivo, ele protagonizou peças como “7 Fôlegos”, escrita por Jomard Muniz de Britto.

Pernalonga foi também militante das causas LGBTQIAPN+. Nos tempos em que o preconceito contra as pessoas soropositivas era ainda maior, ele esteve em peças e ações educativas para conscientização sobre HIV e Aids.

Ainda durante a Bienal, antes do lançamento, Márcio integra a mesa “As muitas vidas de Pernalonga”, ao lado de Rosângela Lira, irmã do ator. O bate-papo terá mediação do jornalista e pesquisador teatral Leidson Ferraz.



Serviço:

Livro “Pernalonga: Uma sinfonia inacabada", de Márcio Bastos

Cepe Editora

Preço do livro: R$ 50 e R$ 20 (e-book)

