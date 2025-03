Márcio Dias celebra Reginaldo Rossi em brega recifense ''Menina''; ouça

A- A+

A Tropicana de Alceu Valença, a Leviana de Reginaldo Rossi, o Menino da Aurora de Johnny Hooker e a Risoflora de Chico Science são inspirações que se encontram na canção ''Menina'', segundo lançamento de Márcio Dias. O brega recifense está disponível nas principais plataformas digitais, a partir deste sábado (22) - aniversário do artista.

A ''Menina''

O encontro amoroso de ''Até Porque'', seu último lançamento, é deixado de lado e abre espaço para o artista pernambucano expressar os conflitos do desencontro entre duas pessoas. O cantor e compositor, de 20 anos, faz de ''Menina'' um brega envolvente, relembrando os hinos de Reginaldo Rossi e o tropicalismo de Johnny Hooker.

'''Menina fala sobre a desilusão de um amor esotérico e a busca por outras pessoas para afogar essa mágoa. ‘Procurei você, menina, em todas as bocas da cidade’ não significa, necessariamente, boca de pessoas, mas também locais'', disse Márcio em entrevista à Folha de Pernambuco.

Capa de ''Menina'' / Divulgação/Gabrielle Melo

Processo

Para representar uma das ''bocas da cidade'', o cantor escolheu a rua da Aurora para ser a protagonista da capa do seu segundo lançamento. Arte feita por Gabrielle Melo, reflete a fantasia do eu lírico que procura por alguém nos lugares, mas se depara com a ausência dessa menina.

A pré-produção de ''Menina'' foi feita por Márcio ao lado do empresário e produtor Vitor Campos. A sonoridade da faixa explora bem o uso do baixo, da guitarra solo e base, da bateria, da congas e das claves, resultando em um ilustre brega recifense.

Sobre a escolha de "Até Porque" e "Menina" como os dois primeiros lançamentos, Márcio respondeu:

''São as minhas principais músicas. A intenção é mostrar para o público o potencial delas em um possível álbum''.

Futuro

Com a decisão de retomar um antigo sonho musical de ter uma banda, Márcio Dias pensa em lançar suas próximas músicas através desse novo projeto.

''Essa mudança vem de uma decisão de querer lançar as coisas com pessoas que eu gosto, principalmente Vinycius Sá. É uma ideia antiga que se amadureceu e promete vir com tudo, pois as minhas músicas e as dele combinam e fariam uma ótima sequência para um álbum'', expressou o artista.

''A carreira solo é boa, mas a carreira em grupo consegue ser melhor por compartilharmos aquilo de melhor que temos com os que a gente se importa'', concluiu Márcio.

