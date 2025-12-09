A- A+

LUTO Márcio Garcia anuncia morte de Dogo, cachorro da família que lutava contra um linfoma avançado Dias após desabafo sobre dilema do tratamento, apresentador confirmou a partida de Bogo e agradeceu o apoio recebido

O apresentador Márcio Garcia anunciou nesta terça-feira a morte de Bogo, um de seus quatro cachorros, que vinha enfrentando um linfoma em estágio avançado. A perda ocorreu poucos dias depois de ele ter emocionado seguidores ao desabafar, também nas redes sociais, sobre o estado delicado do animal. Ele havia falado na última quarta-feira sobre o dilema da família diante do avanço da doença.

No vídeo publicado anteriormente, Márcio, de 55 anos, apareceu às lágrimas ao explicar que Bogo não conseguia mais se alimentar naturalmente e que a família precisava decidir entre iniciar um tratamento de quimioterapia para prolongar a vida do cão — ainda que com grande desgaste — ou permitir que ele partisse sem prolongar o sofrimento. “Nós estamos num daqueles dilemas difíceis da vida”, afirmou, chorando.

Na ocasião, o apresentador pediu conselhos de amigos, colegas e fãs, destacando a angústia de ter que tomar uma decisão diante da gravidade do quadro.

''É difícil demais tomar uma decisão quando o assunto é uma vida… Por isso queria muito saber o que você faria se estivesse no meu lugar…'', disse ele. Bogo, da raça Dogo Argentino, havia sido diagnosticado com um linfoma maligno e, segundo Márcio, estava ''com os dias contados''.

Nesta quarta, ao anunciar a morte do animal, Márcio escreveu que tentou entender a partida repentina, mas que certos mistérios ''pertencem apenas a Deus''. Ele afirmou ter sentido culpa por não ter internado o cão na noite anterior, quando percebeu que o estado dele havia piorado.

''Às vezes, a doença toca alguns seres e poupa outros, e é nesse lugar de incertezas e de incompreensão que a fé e a resiliência viram abrigo'', declarou.

O apresentador agradeceu o apoio recebido nos últimos dias. ''Foi um conforto enorme para a nossa família'', afirmou, destacando o vínculo especial entre Bogo e seu filho João. ''Bogo foi um grande amigo e companheiro, e é assim que vai continuar vivendo na nossa memória''.

