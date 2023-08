Marcius Melhem se torna réu por assédio sexual contra três atrizes; saiba mais

A- A+

Nesta terça-feira (8), a denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ) contra o humorista Marcius Melhem, foi aceita pelo Tribunal de Justiça (TJRJ). Com isso, o ex-diretor da Globo, virou réu por assédio sexual.



O ex-chefe de humor da TV Globo, foi denunciado pelas atrizes Ana Carolina Portes (Carol Portes) e Georgiana Góes, e outra funcionário da emissora que não quis se identificar.

Marcius também foi acusado pela humorista Dani Calabresa, mas o caso dela acabou sendo arquivado por prescrição punitiva dos fatos. Os casos de outras quatro mulheres que também o acusaram foram descartados, pelo mesmo motivo.

"A escolha ilegal de uma promotora que não teve nenhum contato com as investigações, em evidente violação ao princípio do promotor natural, fato gravíssimo já levado à apreciação do Supremo Tribunal Federal, resultou, como se esperava, em uma denúncia confusa e inteiramente alheia aos fatos e às provas. Ignorando totalmente os elementos de informação do Inquérito Policial, a denúncia acusa Marcius Melhem do crime de assédio sexual contra três das oito supostas vítimas. No momento oportuno, esta absurda acusação será veementemente contestada pela defesa do ex-diretor, que segue confiante na Justiça, esperando que a Magistrada não dê prosseguimento ao processo, como lhe faculta a lei", diz a nota, assinada pelos advogados Ana Carolina Piovesana, José Luis Oliveira Lima, Letícia Lins e Silva e Técio Lins e Silva.

Após críticas da defesa, o G1 questionou o MP e aguarda respostas.

Marcius Melhem deixou a TV Globo em agosto de 2020.

A emissora disse que investiga criteriosamente todas as denúncias de assédio e que não tolera comportamentos abusivos, mas que não pode comentar publicamente nenhuma investigação.

