A- A+

humor Marco Luque traz o espetáculo "Dilatados" ao Recife; confira data e informações de ingressos Espetáculo de humor será apresentado no Teatro RioMar

O humorista Marco Luque traz ao Teatro RioMar o espetáculo “Dilatados”. Ele sobe ao palco no dia 25 de agosto, em duas sessões, às 19h30 e às 21h30.

Durante o show, o artista traz seus personagens mais famosos. Um deles é Jackson Five, um motoboy que, de forma descontraída, aborda a precariedade do trabalho informal pelas ruas de São Paulo.

Outro personagem vivido por Luque é o Mustafary, um vegetariano muito controverso e irônico, que sempre demonstra seu amor pela natureza e os animais. O humorista aborda as questões sociais do dia a dia por meio do humor.

Serviço:

“Dilatados”

Quando: 25 de agosto, às 19h30 e 21h30

Onde: Teatro RioMar Recife (Av. República do Líbano, 251, Boa Viagem)

Ingressos a partir de R$ 50, à venda no site Uhuu



Veja também

CINEMA "Gran Turismo: De Jogador a Corredor" ganha sessões antecipadas; saiba mais