Marco Nanini sofre lesão no joelho e cancela restante da temporada de ''Traidor'', no Rio

Marco Nanini cancelou a última semana de temporada de sua peça "Traidor", que estava em cartaz no Teatro Prio, na Gávea, Zona Sul do Rio. O motivo é que o ator de 75 anos rompeu um menisco — estrutura interna do joelho, formada por fibrocartilagem. A informação foi publicada pelo Teatro Prio nas redes sociais.

"Essa parte rompida está causando dor aguda, o que o impede de manter as sessões. Para não comprometer as apresentações decidimos pela interrupção a temporada", diz a publicação.

Ainda segundo o Prio, as pessoas que já tinham ingressos comprados para as sessões serão notificadas por e-mail para que seja feito o reembolso.

"Traidor" tem texto e direção de Gerald Thomas. Na trama, Nanini vive um homem preso em uma ilha, acusado de cometer um crime injustamente. Ele reflete sobre questões do seu tempo, como guerras e o aquecimento global.

