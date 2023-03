A- A+

Teatro do Parque Marco Nanini traz projeto "As Cadeiras" ao Recife; confira entrevista com o ator Projeto audiovisual foi o último trabalho da atriz Camila Amado, que falecue em 2021

Desde o início da sua carreira, Marco Nanini se divide entre o teatro, a televisão e o cinema. Durante a pandemia de Covid-19, assim como tantos outros artistas, o ator experimentou a interseção entre essas diferentes linguagens. Fruto desse desejo de continuar produzindo arte mesmo em meio ao isolamento social, o projeto audiovisual “As Cadeiras” aporta no Teatro do Parque nesta quinta-feira (2) e na sexta-feira (3), com exibições sempre a partir das 19h.

No “espetáculo filmado”, Nanini divide a cena com Camila Amado, que acabou falecendo apenas cinco meses após a conclusão das filmagens. O trabalho acabou sendo o derradeiro da atriz, que cultivava com o colega de elenco uma amizade de quase cinco décadas.

“Tivemos ótimos momentos juntos, desde que começamos a nossa amizade, quando entrei, nos anos 1970, em uma peça que a Camila fazia, substituindo outro ator. Vivi experiências no fracasso e no sucesso com ela, mas sempre foi muito agradável estar ao lado dela. Esse final coroou a nossa relação, porque tivemos um adeus muito bonito e emocionante”, comentou o ator.



Obra do dramaturgo romeno Eugène Ionesco, “As Cadeiras” estava na mira de Nanini e Camila há muitos anos. A atriz, que já havia participado de uma montagem do texto na juventude, alimentava a vontade de levá-lo novamente aos palcos, desta vez ao lado do amigo.

“A Camila me falou sobre esse texto quando eu a conheci. Nós conversamos muito sobre isso, pensamos em montar e, passados todos esses anos, tivemos a oportunidade de fazer, ao mesmo tempo em que descobríamos esse formato híbrido”, relembra. A peça, que mostra um casal de idosos isolado em uma ilha, fala sobre solidão, finitude e incomunicabilidade, temas que se conectaram bem ao momento pandêmico vivido durante o processo de montagem.

O filme também marca a estreia na direção de Fernando Libonati, produtor com vários sucessos no currículo e que é casado com Nanini há mais de 30 anos. O diretor conta que, entre o cinema e o teatro, resolveu não ficar preso a nenhuma das duas linguagens em seu trabalho.



“Ensaiamos durante dois meses, da forma como se faz no teatro. Tivemos auxílio dramatúrgico para tornar o texto mais possível dentro do formato, mas não buscamos o concreto que é comum no cinema. A gente usa a finalização do audiovisual, mas sempre respeitando a respiração dos dois atores”, detalha o diretor.



Aproveitando a passagem do filme pelo Teatro do Parque, Nanini autografa sua biografia, “O Avesso do Bordado”, editada pela Companhia das Letras, hoje, às 17h. Amanhã, Liboneti participa de um bate-papo com o diretor Samuel Santos e o ator Edjalma Freitas, sobre o teatro na pandemia.

A passagem pelo Recife também dá a Nanini a oportunidade do reencontro com a terra onde nasceu. Como seu pai era gerente de hotel, o ator precisou trocar de cidade várias vezes ao longo da infância, até fixar residência no Rio de Janeiro. Ainda assim, o ator diz guardar memórias afetivas dos primeiros anos de vida na Capital pernambucana.

“Algo que eu tenho gravado até hoje são as pitombas. Eu adoro essa fruta, sou viciado nela. Também gosto muito do frevo. Mesmo morando em outros lugares, ouvia muito na radiola da minha mãe”, confidencia o artista, que diz estar ansioso para a exibição no seu local de origem.

“Já me apresentei em vários lugares no Recife. Agora, depois de muitos anos, volto ao Teatro do Parque. Estou muito ansioso para chegar lá e ver qual é a sensação. Fui com ‘Doce Deleite’ (peça encenada nos anos 1980, ao lado de Marília Pêra) e espero rememorar isso de alguma maneira. O público do Recife é sempre maravilhoso”, elogia.



Serviço:

"As Cadeiras"

No Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista)

Nesta quinta-feira (2) e na sexta-feira (3), às 19h

R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada), à venda no site Guichê Web

Informações: (81) 3097-5268 ou (81) 99301-9483

