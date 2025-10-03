Marco Nanini volta ao Recife com o espetáculo "Traidor", no Teatro Luiz Mendonça
Espetáculo terá três sessões na capital pernambucana, de 17 a 19 de outubro
Marco Nanini retorna ao Recife com o espetáculo “Traidor”. A montagem fará três únicas apresentações no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, entre os dias 17 e 19 de outubro.
O espetáculo revive a parceria entre o ator pernambucano e o diretor Gerald Thomas, firmada há 20 anos em “Um Circo de Rins e Fígados”. A peça anterior serviu de ponto de partida para o novo trabalho, sendo retomada em algumas cenas.
Em “Traidor”, Nanini está isolado em uma ilha. Acusado de algo que não cometeu, ele dialoga com a própria consciência, seus fantasmas e suas reflexões sobre o passado, o presente e o futuro.
Hugo Lobo, Ricardo Oliveira e Wallace Lau completam o elenco. A montagem estreou em 2023, em São Paulo, e passou pelo Festival Recife do Teatro Nacional, no ano passado.
Serviço:
“Traidor”, com Marco Nanini
Quando: 17 a 19 de outubro; sexta e sábado, às 20h; domingo, às 19h
Onde: Teatro Luiz Mendonça (Av. Boa Viagem, s/n - Boa Viagem, Recife)
Ingressos por R$ 200 e R$ 100 (meia-entrada), à venda no site e na bilheteria
Informações: (81) 3355-9822
*Com informações da assessoria de imprensa.