Cinema Marco Zero ganha projeção do filme "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso", neste domingo (28) Recife ganha evento promocional do filme em um dos cartões postais da cidade

Para celebrar a chegada aos cinemas de “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso”, no dia 1º de junho, a Praça do Marco Zero do Recife vai ganhar uma projeção temática do filme no próximo domingo (28), a partir das 18h, aberto ao público.

Além da projeção, cosplayers do personagem estarão presentes, fazendo uma verdadeira dominação Aranha no Marco Zero. Convidamos todos os fãs e cosplayers da cidade para participar desta dominação Aranha também.



Assista ao trailer:

“Homem-Aranha: Através do Aranhaverso”, estreia exclusivamente nos cinemas em 1º de junho. Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos no link.

Sobre o filme



"Homem-Aranha: Através do Aranhaverso"

Miles Morales está de volta para o próximo capítulo da saga Aranhaverso, vencedora do Oscar®. Depois de se reunir com Gwen Stacy, o amigão da vizinhança e protetor em tempo integral do Brooklyn é catapultado através do Multiverso, onde ele encontra um time de Pessoas-Aranha que precisa proteger a própria existência. Quando os heróis não conseguem se unir para lidar com uma nova ameaça, Miles se vê dividido e precisa redefinir o que significa ser um herói para que ele consiga salvar as pessoas que mais ama.

