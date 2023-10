A- A+

DOS QUADRINHOS Marco Zero, no Recife, recebe Sansão gigante da Turma da Mônica Ação integra programação do Rec'n'Play e celebra os 60 anos da principal personagem criada por Maurício de Sousa

Para celebrar os 60 anos da Mônica nos quadrinhos, uma versão gigante do Sansão - o inseparável coelho de pelúcia da personagem criada por Maurício de Sousa - foi instalada no Marco Zero, no Bairro do Recife. O boneco inflável de 11,5 metros e com uma sombrinha de frevo pode ser visto desta quarta-feira (18) até 25 de outubro, integrando a programação do festival Rec’n’Play.

O Sansão gigante foi posicionado deitado, em cima do letreiro que leva o nome do Recife, localizado em um dos principais pontos turísticos da cidade. É possível tirar fotos no local das 19h às 20h. A ação da Maurício de Sousa Produções (MSP) é fruto de uma articulação com a Prefeitura do Recife.



Além da instalação, a MSP também está no Rec’n’Play por meio de uma palestra. Rodrigo Paiva, diretor de licenciamento de produtos da empresa, vai falar sobre a trajetória e o modelo de atuação da marca, nesta quinta-feira (19), às 16h, no Porto Digital.

