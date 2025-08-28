A- A+

cultura SP-Arte Rotas 2025 recebe jovens artistas da galeria Marco Zero Com curadoria de Cristiano Raimondi, a mostra contece até 31 de agosto

Sob curadoria de Cristiano Raimondi, a Marco Zero apresenta, na SP-Arte Rotas 2025, de 27 a 31 de agosto, um projeto que promove diálogos entre as produções de jovens artistas da galeria com personagens da arte moderna e contemporânea do Brasil.

A mostra reúne obras de Advânio Lessa, Alberto da Veiga Guignard, Alfredo Volpi, Antônio Dias, Bozó Bacamarte, Bruno Vilela, Chacha Barja, Francisco Brennand, Frans Krajcberg, Gilvan Samico, José Antônio da Silva, Juliana Lapa, Lu Ferreira, Marlene Almeida, Miguel dos Santos, Montez Magno, Ramonn Vieitez, Rayana Rayo, Siron Franco e Vinicius Barajas.

Dividida em quatro núcleos, a mostra estabelece interlocuções entre os trabalhos e pesquisas com pigmentos minerais de Marlene Almeida (PB, 1942) e de Vinicius Barajas (SP, 1984), que ambos se valem da mesma matéria. De forma semelhante, a mostra aproxima as paisagens alegóricas de Juliana Lapa (PE, 1985) das pinturas aéreas de Guignard (RJ, 1896-1962). Entre outros exemplos.

Serviço:

Marco Zero na SP - Arte Rotas 2025

Quando: A partir de 27 de agosto

Onde: ARCA - Av. Manuel Bandeira, 360 - Vila Leopoldina, São Paulo

Visitação: 27 de agosto (convidados); 28 de agosto - 13h às 20h; 29 e 30 de agosto - 12h às 20h; e 31 de agosto - 12h às 19h

Informações: (81) 98262-3393 | www.galeriamarcozero.com

