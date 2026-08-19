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SINGLE Marcos Almeida e Vitor Kley celebram o encontro em "Varandas" Quarto single de "Todo santo dia", faixa aposta no balanço e na atmosfera solar para aproximar os universos dos dois artistas

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A parceria entre Marcos Almeida e Vitor Kley ganha forma em “Varandas”, quarto single de "Todo santo dia", álbum que Marcos vem apresentando ao público em lançamentos semanais.

Com uma sonoridade mais solar e dançante, a faixa chegou às plataformas nesta terça (18) e coloca os dois artistas em diálogo a partir de uma composição sobre convivência, afeto e o prazer de compartilhar momentos.

Depois de “Vai ser criança”, “Mística” e “Desejos”, o novo lançamento apresenta uma das faces mais pop do disco. Violão, guitarras, metais e percussões constroem uma base suingada, enquanto os vocais dos dois cantores ampliam a sensação de leveza.

Os versos finais – “Não vejo a hora de encontrar você/ Só fecho os olhos pra sentir o sabor/ Da nossa mesa da varanda ao som da chuva” – resumem o universo afetivo da canção.

Para Marcos Almeida, a escolha de Vitor Kley para dividir a música não aconteceu por acaso. O compositor identifica no cantor uma relação particular com a ideia de esperança que atravessa a faixa.

“Não poderia ser outra pessoa curtindo nessa varanda comigo, porque o Vitor, pra mim, é o artista que mais leva a sério esse lance de esperança. Ele é a materialização desse sol, dessa alegria, e é contagiante. Se você está junto dele, você fica bem”, afirma.

Kley também recebeu a parceria com entusiasmo.

“Pra mim é um grande prazer, honra e privilégio poder estar ao lado do Marcos em Varandas, e que faça bem a muita gente, assim como o trabalho do Marcos faz bem pra mim e pra todas as pessoas que admiram o trabalho dele. Quero muito ver essa música ao vivo, vai ser uma energia daquelas!”, diz.

A participação do cantor surgiu depois que Marcos apresentou a composição a ele em uma reunião virtual. Vitor se identificou imediatamente com a música e, posteriormente, enviou sua gravação.

A partir daí, a faixa deixou de ser uma interpretação solo e passou a ser construída como um dueto, reforçando musicalmente a ideia de encontro presente na letra.

“É muito especial quando isso acontece, da gente gravar algo que a gente consegue curtir e que nos leva pra longe. É muito bonito poder estar perto de pessoas evoluídas, que tem um propósito de vida, que querem fazer o bem”, afirma Vitor.

A canção também se destaca pelas referências que atravessam sua sonoridade. O arranjo de metais é de Filipe Moura, enquanto as guitarras ganham protagonismo especialmente no refrão.

Nos compassos finais, a música ainda traz uma referência à abertura de “Águas de março”, na gravação de Elis Regina e Tom Jobim.

Marcos define “Varandas” como uma composição particularmente luminosa dentro do repertório do álbum:

“Quando eu dei o play pra mostrar essa música pra ele, nó, foi como a água voltar pra fonte. Essa é a música mais solar que eu já fiz, musicalmente e textualmente. Foi como se ele estivesse visitando um lugar que já conhecia”, conta.

A aproximação entre os dois artistas teve ainda a participação do produtor e empresário musical Giba Moojen, responsável por apresentar o trabalho de Marcos a Vitor.

Admirador da trajetória do compositor, Giba resume sua relação com a obra do artista: “Se a música, como costumo dizer, é uma ponte entre corações, o Marcos Almeida é uma rodovia inteira!”.

Com “Varandas”, Todo santo dia chega à sua quarta faixa e amplia o percurso proposto por Marcos Almeida: transformar situações cotidianas em matéria para a música. Ao lado de Vitor Kley, a nova canção acrescenta ao álbum uma celebração do afeto, da esperança e da possibilidade de encontro.

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