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DE CASA EM CASA Marcos Almeida leva turnê intimista a sete cidades do Nordeste, passando por Caruaru e Recife Projeto "De Casa em Casa" ocupa salas e quintais entre novembro e dezembro, aproximando artista e público em apresentações que dispensam a escala dos grandes palcos

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A música pede passagem pela porta da frente, sem precisar de grandes estruturas. É nessa direção que o cantor e compositor Marcos Almeida conduz a turnê “De Casa em Casa”, que chega ao Nordeste para uma sequência de sete apresentações entre 24 de novembro e 5 de dezembro.

A proposta é trocar os palcos convencionais por salas, quintais e outros ambientes domésticos, criando uma experiência musical em que a proximidade entre artista e plateia faz parte da própria obra.

Depois de iniciar o percurso em Fortaleza (CE), o músico segue para Natal (RN) (quinta, 26/11), João Pessoa (PB) (sábado, 28/11), Caruaru (PE) (segunda, 30/11), Recife (PE) (quarta, 2/12), Maceió (AL) (sexta, 4/12) e Aracaju (SE) (5/12), onde encerra esta etapa da turnê.

Em Pernambuco, a passagem inclui duas cidades e reforça a aposta em espaços menores, nos quais a escuta ganha outra dimensão.

Da audiência digital à sala de estar

A ideia surgiu de uma curiosidade sobre os hábitos de quem acompanha o trabalho do artista nas plataformas de streaming.

Ao observar os números do Spotify, Marcos identificou cerca de 13 mil pessoas classificadas como “super ouvintes” – público que mantém uma relação frequente com suas canções.

A partir dessa conexão, nasceu o desejo de ultrapassar a distância das telas e encontrar esses ouvintes pessoalmente.

“Já imaginou chegar em casa e ver seu artista favorito na sua sala tocando e cantando a música que você mais ouviu na vida exatamente ali sentadinho na sua poltrona? Acrescenta uma camada: essa música familiar, no ambiente mais familiar que existe, é experimentada na companhia de outros super ouvintes desse artista. Isso é o ‘De Casa em Casa’”, explica o cantor.

A escuta como experiência coletiva

A primeira temporada também encontrou repercussão no ambiente digital. Os registros em vídeo dos encontros somaram milhões de visualizações sem depender de campanhas de impulsionamento, enquanto os comentários revelaram o impacto da experiência sobre quem acompanhou os episódios.

Palavras como “cura”, “acolhimento” e “pertencimento” aparecem entre as reações do público, que destaca especialmente a atenção compartilhada e a atmosfera de intimidade dos encontros.

Os episódios publicados no YouTube documentam as relações construídas em cada endereço.

Ao longo da temporada anterior, o projeto passou por diferentes estados, reuniu centenas de espectadores presencialmente e ampliou seu alcance pela internet.

O contraste entre a circulação digital e o caráter artesanal dos encontros dá contorno à proposta: usar a tecnologia para aproximar pessoas, sem deixar que ela substitua a experiência de estar junto.

Na reta final da turnê, Marcos Almeida leva essa dinâmica a novos endereços nordestinos. Em vez da distância entre palco e plateia, a música acontece no mesmo espaço de quem a escuta — com a possibilidade de transformar uma visita em show e uma sala comum em lugar de encontro.

SERVIÇO

Marcos Almeida – Turnê “De Casa em Casa”

Próximas datas:

26/11 – Natal (RN)

28/11 – João Pessoa (PB)

30/11 – Caruaru (PE)

02/12 – Recife (PE)

04/12 – Maceió (AL)

05/12 – Aracaju (SE)



Instagram: @omarcosalmeida

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