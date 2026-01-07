Cantor e compositor Marcos de Lima leva o seu "Pernambuco Arretado" para o Teatro Arraial

A- A+

Do xote ao frevo, a musicalidade autoral do cantor e compositor Marcos de Lima segue pulsante desde o seu “Pernambuco Arretado”, disco lançado em 2014 e reverberado em palcos afora até os dias atuais, inclusive na programação da 32ª edição do Janeiro de Grandes Espetáculos, quando faz show homônimo neste sábado (10), no Teatro Arraial, no bairro da Boa Vista.



Juntam-se a ele, como convidados, nomes como Maciel Melo e Carlinhos Monte Verde, em apresentação que leva ao público repertório de 15 canções celebrativas a uma cultura regional sempre ressaltada nos trabalhos assinados pelo artista natural de Gravatá, no Agreste do estado.









Tomado por uma poética musical que transita pelo urbano e pelo rural, assim como pelo Litoral e pelo Sertão, Marcos de Lima se destaca também pela instrumentalidade que cerca suas produções, sempre acompanhadas da sanfona, da zabumba, do triângulo e também dos metais, entre outras sonoridades extraídas de influências que passam pelo Rei do Baião, Luiz Gonzaga, por Jackson do Pandeiro, Geraldo Azevedo, Alceu Valença e Jorge de Altinho, entre outros nomes de peso da música nordestina.



Desde 1984

Foi na década de 1980 que Marco deu start à sua trajetória artística, com a primeira música assinada por ele em parceria com Paulinho Faria, intitulada “Cor”.



Dali em diante, dos registros em fitas cassete até o primeiro LP, ele seguiu voltado à regionalidade que lhe é peculiar, e junto a outros nomes que o tanto quanto fazem valer as raízes do Nordeste, a exemplo de Nando Cordel e Petrúcio Amorim, de quem regravou cancioneiro que virou um CD gravado no Pátio de São Pedro, no Recife.



“Ê Gravatá…”

Marco de Lima não hesita em declarar seu amor pela agrestina Gravatá. A estima pela cidade de nascimento foi incrementada em 2008, quando na Casa da Cultura local lançou CD e DVD com composições inéditas, dentre elas, “Gravatá Meu Xodó”.



“Há quem diga que se tornou o hino da cidade”, gaba-se ele, que seguiu nos anos seguintes em trabalho intenso de composições e lançamentos autorais.



Marcos de Lima, cantor e compositor pernambucano | Crédito: Arthur Mota/Arquivo Folha de Pernambuco



E ainda sobre o show de sábado no Teatro Arraial, o gravataense adianta que a apresentação pode se tornar um audiovisual para ser exibido em suas redes.



Uma notoriedade que reforça a dimensão do trabalho “Pernambuco Arretado” - premiado como o melhor CD Regional em 2015 em celebração realizada no Teatro de Santa Isabel, em evento promovido pela Associação dos Compositores e Intérpretes de Pernambuco.



A propósito, para o Carnaval deste ano, a veia de artista diverso de Marcos de Lima vai adentrar a Folia de Momo com dois frevos que devem ganhar as plataformas de música simultaneamente. São eles “Amor Platônico” e “Asas do Beija-Flor”.



SERVIÇO

Show “Pernambuco Arretado”, de Marcos de Lima, no JGE

Quando: Sábado (10), às 20h

Onde: Teatro Arraial Ariano Suassuna - Rua da Aurora, 457, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 20 no site Ticket Simples

Informações: @festivaljge

