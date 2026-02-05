A- A+

Famosos Marcos Mion: apresentador tem crise de hérnia de disco; conheça os 5 principais sintomas Mais comum nas regiões da lombar e da cervical, a condição é caracterizada por suas dores intensas e paralisantes

Marcos Mion publicou um vídeo nas redes sociais com uma crise de hérnia de disco. O apresentador que estava gravando o programa "Caldeirão com Mion" especial de carnaval disse que começou a sentir os sintomas no dia anterior, mas que mesmo assim continuou a gravar o programa dançando e pulando porque "o show tem que continuar". "Eu curto aquele palco como se não tivesse amanhã. Com muita dor, sabendo onde isso vai dar", disse.

Segundo ele, a condição é "uma tragédia". "Você para em qualquer lugar para dar uma espaçada nas costas e respirar", afirmou no vídeo.

O que é a hérnia de disco?

As vértebras são os ossos que compõem a coluna vertebral. Dentro delas, há um canal por onde está localizada a medula espinhal. Entre elas, há discos chamados "intervertebrais", em forma de anel.



O que se conhece como hérnia de disco é uma condição caracterizada pelo deslocamento do "núcleo pulposo" — conteúdo mole localizado nos discos — para dentro do canal, provocando a compressão das estruturas nervosas da coluna. Mais comuns nas regiões da lombar e da cervical, as hérnias de disco são definidas conforme sua localização e podem ter causas diversas.

Quais são os sintomas?

Os sintomas variam de acordo com a localização da hérnia de disco, os mais comuns são:

Dor intensa na coluna, principalmente onde está a hérnia de disco;

Alterações de sensibilidade ou dores nos membros superiores se a hérnia estiver na coluna cervical;

Alterações de sensibilidade ou dores nos membros inferiores se a hérnia estiver na lombar;

Formigamento;

Perda de força.

Segundo o médico ortopedista Christiano Esteves Simões, na maior parte dos casos as hérnias são localizadas na lombar e apresentam os sintomas conhecidos como "ciáticos", e podem variar desde as dores ao longo do trajeto da raiz que está sendo comprimida, aos sintomas neurológicos, como o formigamento ou a perda de força.





No caso das hérnias de disco cervicais e torácicas, há risco da existência de problemas medulares, já que pode haver compressão da medula e ocorrência de sintomas mais graves, de mielopatia — lesões na região da medula —, que vão de quadros mais leves, como a fraqueza e a paralisia parcial, até o comprometimento total dos membros, paraplegia e tetraplegia, em casos extremamente graves.





Causas

De modo geral, os fatores genéticos são determinantes no desenvolvimento das hérnias de disco. No entanto, problemas relacionados à postura, atividades laborais e hábitos de vida também podem colaborar para o surgimento das hérnias.

O tabagismo, por exemplo, é um dos fatores de risco citados pelo especialista, já que ele favorece o desgaste do que se chama de anulo fibroso (parte mais externa e mais rígida do disco intervertebral). Além disso, atividades com repetição, sobrecarga e vibração na coluna também estão associadas ao surgimento das hérnias de disco.

— Todas aquelas causas que vão acelerar o processo degenerativo podem precipitar o surgimento da hérnia, principalmente naqueles que já tenham uma predisposição genética — explica o ortopedista.

As hérnias de disco costumam surgir na terceira e quarta décadas de vida, devido ao processo degenerativo, mas, segundo o médico, podem acometer pessoas em qualquer faixa etária, como os adolescentes e até mesmo os idosos, que não costumam apresentar hérnias.

Tratamento

As hérnias de disco costumam ser tratadas de forma satisfatória com o que se chama de "tratamento conservador". Nele estão inclusas sessões de fisioterapia — com o intuito de fortalecer e alongar —, orientações posturais, redução das situações de risco e repouso. O tratamento é feito para tirar o paciente da crise e as práticas devem ser mantidas pelo paciente mesmo depois de parar de apresentar os sintomas.

Segundo o Ministério da Saúde, 90% das pessoas que apresentam hérnias conseguem retomar a rotina dentro de apenas um mês. A cirurgia é indicada apenas nos casos em que o tratamento conservador não surte efeito. Isso precisa ser avaliado pelo médico, levando em consideração fatores como a gravidade dos sintomas e o déficit motor.

Como prevenir a hérnia de disco?

Existem algumas medidas que podem ajudar a reduzir as chances de surgimento das hérnias de disco. São elas:

Atenção à postura

Redução de atividades que levam à sobrecarga da coluna

Evitar o tabagismo

Praticar atividades físicas regularmente

