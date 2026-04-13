A- A+

Famosos Marcos Mion é criticado por fazer palco para si mesmo durante homenagem a Renato Aragão; entenda A fala deu abertura para o aumento de sua impopularidade e comentários sobre sua saída nas redes sociais

Marcos Mion, atual apresentador do programa Caldeirão Huck foi alvo de críticas após uma “bola fora” no último programa da Rede Globo, neste domingo (12), durante homenagem a Renato Aragão.

Internautas criticaram o apresentador, que estreou na Globo em 2021, por transformar o que seria uma homenagem ao ator de 91 anos, conhecido como “Didi” de "Os Trapalhões", que marcou a TV entre os anos 1970 e 1990, em um palco para autopromoção.

“Quando eu cheguei aqui na Globo, eu demorei um pouquinho para conseguir chegar… Mas uma das coisas que eu quis muito e consegui, por vários anos, era apresentar o Criança Esperança. Única e exclusivamente só para falar que eu estive no seu lugar. De uma forma… infinitamente melhor, infinitamente menos relevante, para falar para mim (sic) mesmo, que eu estava no mesmo lugar que o senhor esteve”, disse Marcos Mion durante o programa.

A fala deu abertura para o aumento de sua impopularidade e comentários sobre possível saída do atual apresentador nas redes sociais.





O momento que o Renato Aragão pede palmas para o Mion mostrando que o homenageado, na verdade, era ele próprio.



Quando eu vim pra Globo...

Ah o meu crachá...

Eu não podia mostrar as tatuagens...



É tudo sobre Marcos Mion.

É sempre sobre Marcos Mion.#Caldeirão pic.twitter.com/i4J4TudCkk — Luiz Ricardo (@excentricko) April 12, 2026

Veja também