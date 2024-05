A- A+

tragédia no RS Marcos Mion visita abrigo para pessoas com autismo no Rio Grande do Sul Segundo assessoria de imprensa, viagem ao local partiu de uma iniciativa pessoal do apresentador, que é pai deum jovem atípico

O apresentador Marcos Mion esteve, na manhã desta quarta (15), em um abrigo que acolhe pessoas com autismo, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele se apresentou como voluntário para colaborar no auxílio às vítimas das enchentes que castigam o estado há duas semanas.

Mion desembarcou no RS na terça (14), em Caxias do Sul. De lá, pegou uma aeronave para a capital gaúcha. A assessoria de imprensa do apresentador informou que a viagem dele ao Sul não tem ligação com a Globo, que foi uma iniciativa própria.

A visita de Mion, no entanto, foi exibida no programa Encontro, apresentado por Patrícia Poeta, nesta manhã de quinta (15).

"Senti que já tinha feito tudo que eu podia fazer à distância, mas minha empatia e a minha compaixão por ser um pai atípico, pai de um jovem autista, me deu uma urgência, eu estava há dias com essa urgência dentro de mim, de vir até aqui pra olhar nos olhos dessas mães e dar as mãos pra elas. Dar alento, acalanto. Eu as enxergo, eu sei o que elas passam. Se essa tragédia é difícil pra todo mundo, pros autistas é mais", disse Mion.

