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POLÊMICA

Marcos Oliveira reclama de gritaria e falta de sexo no Retiro dos Artistas; instituição rebate falas

Ator que interpretou Beiçola em "A Grande Famíli" mora em casa cedida por Marieta Severo desde 2025

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Ator Marcos Oliveira, o BeiçolaAtor Marcos Oliveira, o Beiçola - Foto: Reprodução/Instagram

Marcos Oliveira, conhecido pelo personagem Beiçola de “A Grande Família”, causou polêmica ao falar sobre sua vida no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. O ator passou a morar no local em abril de 2025, em uma casa cedida pela atriz Marieta Severo, após relatar sérias dificuldades financeiras.

Em entrevista à Veja, Marcos Oliveira fez reclamações sobre a convivência com os colegas e ausência de momentos íntimos. “A gente, mesmo velho, a sexualidade existe no inconsciente. E isso não se toca no assunto, porque velho é para não sentir mais prazer, para não ter mais relação”, comentou.

Segundo o ator de 69 anos, suas necessidades estão mais ligadas ao afeto do que ao ato sexual propriamente dito. “Não quero que seja um sexo Cirque Du Soleil, que sobe e desce, mas é uma troca de carinho e, aqui, não pode ter isso”, afirmou.
 

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Marcos também criticou o comportamento dos outros moradores. “Viver aqui é ótimo, só que tem que se adaptar. Aqui não tem uma conduta geral para conviver. E aí você vai e aguenta. Na hora do almoço, é uma refeição que eles falam pra caralh*. Gritam, a relação deles é gritar”, disse.

“Eu falo assim: você pode sair da favela, mas a favela nunca sai de você. O comportamento é muito mal educado. Fico quieto, vou lá, aguento numa boa”, disse o artista, complementando: “Aqui, depois dos 70, 80 anos, não tem mais respeito, então deixo o pessoal falar. Fod*-se”.

O ex-contratado da TV Globo apontou outra dificuldade no relacionamento com os vizinhos. “Eles não têm o hábito de um ir na casa do outro, então eles preferem na hora da refeição e só falam sobre o passado e, bicho, eu não estou no passado”, apontou. 

Marcos destacou a vontade de seguir trabalhando. “Eu quero conseguir minhas coisas hoje. Cada um tem a sua necessidade e a maioria deles é assim. Eu tenho capacidade ainda de falar, de pensar, de interpretar. E eles não. Estão aqui só para comer, beber e falar do passado. […] Ficam discutindo ideias do passado e eu quero discutir ideias para o futuro. Tem uns que querem fazer isso para o resto da vida, mas eu não quero”, disparou. 

Resposta
A entrevista concedida por Marcos Oliveira repercutiu rapidamente nas redes sociais. Em resposta às falas do ator, o Retiro dos Artista se pronunciou por meio de uma nota. 

“Sobre as recentes declarações do residente Marcos Oliveira, entendemos que foram infelizes e não refletem a realidade da maioria dos nossos residentes. Ainda assim, é importante reconhecer que nem toda pessoa que precisa de ajuda se sente confortável em estar em uma posição de vulnerabilidade”, diz o texto.

A instituição centenária, que acolhe mais de 50 idosos, afirmou que os residentes “possuem livre arbítrio” para estar no local, podendo ir e vir quando desejarem. Ao mesmo tempo, afirmou seguir “de portas abertas”, trabalhando com respeito e acolhimento.

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