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POLÊMICA Marcos Oliveira reclama de gritaria e falta de sexo no Retiro dos Artistas; instituição rebate falas Ator que interpretou Beiçola em "A Grande Famíli" mora em casa cedida por Marieta Severo desde 2025

Marcos Oliveira, conhecido pelo personagem Beiçola de “A Grande Família”, causou polêmica ao falar sobre sua vida no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. O ator passou a morar no local em abril de 2025, em uma casa cedida pela atriz Marieta Severo, após relatar sérias dificuldades financeiras.

Em entrevista à Veja, Marcos Oliveira fez reclamações sobre a convivência com os colegas e ausência de momentos íntimos. “A gente, mesmo velho, a sexualidade existe no inconsciente. E isso não se toca no assunto, porque velho é para não sentir mais prazer, para não ter mais relação”, comentou.

Segundo o ator de 69 anos, suas necessidades estão mais ligadas ao afeto do que ao ato sexual propriamente dito. “Não quero que seja um sexo Cirque Du Soleil, que sobe e desce, mas é uma troca de carinho e, aqui, não pode ter isso”, afirmou.



Marcos também criticou o comportamento dos outros moradores. “Viver aqui é ótimo, só que tem que se adaptar. Aqui não tem uma conduta geral para conviver. E aí você vai e aguenta. Na hora do almoço, é uma refeição que eles falam pra caralh*. Gritam, a relação deles é gritar”, disse.

“Eu falo assim: você pode sair da favela, mas a favela nunca sai de você. O comportamento é muito mal educado. Fico quieto, vou lá, aguento numa boa”, disse o artista, complementando: “Aqui, depois dos 70, 80 anos, não tem mais respeito, então deixo o pessoal falar. Fod*-se”.

O ex-contratado da TV Globo apontou outra dificuldade no relacionamento com os vizinhos. “Eles não têm o hábito de um ir na casa do outro, então eles preferem na hora da refeição e só falam sobre o passado e, bicho, eu não estou no passado”, apontou.

Marcos destacou a vontade de seguir trabalhando. “Eu quero conseguir minhas coisas hoje. Cada um tem a sua necessidade e a maioria deles é assim. Eu tenho capacidade ainda de falar, de pensar, de interpretar. E eles não. Estão aqui só para comer, beber e falar do passado. […] Ficam discutindo ideias do passado e eu quero discutir ideias para o futuro. Tem uns que querem fazer isso para o resto da vida, mas eu não quero”, disparou.

Resposta

A entrevista concedida por Marcos Oliveira repercutiu rapidamente nas redes sociais. Em resposta às falas do ator, o Retiro dos Artista se pronunciou por meio de uma nota.

“Sobre as recentes declarações do residente Marcos Oliveira, entendemos que foram infelizes e não refletem a realidade da maioria dos nossos residentes. Ainda assim, é importante reconhecer que nem toda pessoa que precisa de ajuda se sente confortável em estar em uma posição de vulnerabilidade”, diz o texto.

A instituição centenária, que acolhe mais de 50 idosos, afirmou que os residentes “possuem livre arbítrio” para estar no local, podendo ir e vir quando desejarem. Ao mesmo tempo, afirmou seguir “de portas abertas”, trabalhando com respeito e acolhimento.

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